Neu in Deutschland: Arran Signature Edition #3 Duero Discovery, Lagg Palo Cortado Finish, Spey Chairman’s Choice PX

Zwei neue Whiskys von der Insel Arran, aus den Brennereien Lochranza im Norden und Lagg im Süden, sowie eine Abfüllung der Spey Distillery am Rande des Cairngrom Nationalparks – das sind die drei Whiskyneuheiten, die über den Importeur Kammer-Kirsch ab sofort im deutschen Handel zu finden sind.

In Folge finden Sie alle Infos zu den drei neuen Releases – die Flaschen selbst können Sie im deutschen Fachhandel erhalten:

Arran The Signature Series Edition 3 – ‚Duero Discovery‘

Die Signature Series ist unsere exklusive, auf vier Ausgaben limitierte Serie. Sie begann im Herbst 2023 mit der Edition 1 „Remnant Renegade“, setzte sich im Frühjahr 2024 mit der Edition 2 „Barrel Bonfire“ fort und findet nun im Frühjahr 2025 ihre Fortsetzung mit Edition 3 „Duero Discovery“.

Die Serie umfasst vier einzigartige Abfüllungen, die vom Distillery Manager der Lochranza Distillery, Stewart Bowman, persönlich ausgewählt und mit seinem Qualitätssiegel versehen wurden.

Die Serie ist Teil unserer übergeordneten Kampagne „Straight from the Source“, mit der wir Whisky-Liebhaber dazu einladen, dem Produkt näher zu kommen – und die Details, die Herkunft und das Herzstück jeder einzelnen Abfüllung bewusster wahrzunehmen.

Mit dieser Serie verfolgen wir das Ziel, den Genuss in den Mittelpunkt zu stellen. Statt Whisky lediglich als Investitionsobjekt oder Sammelstück in ansprechender Verpackung zu betrachten, möchten wir dazu einladen, die Flaschen zu öffnen, den Inhalt zu genießen und sich dem echten Erlebnis des Whiskys zu widmen.

Was macht die The Signature Series Editions so speziell?

Aktuell wird viel über Whisky als Investment und den wahren Wert eines hochwertigen Whiskys gesprochen.

Wir möchten den Begriff „Investition“ aus unserer Sicht betrachten: Für uns bedeutet Investieren, in Geschmack zu investieren – im Hier und Jetzt. Es geht darum, in den eigenen Genuss zu investieren und in Momente, die Bedeutung haben.

Uns ist bewusst, dass die Lebenshaltungskosten steigen. Mit der Signature Series bringen wir daher eine limitierte Edition auf den Markt, die Whiskyfreunden etwas Besonderes und Spannendes bietet – und dabei weiterhin bezahlbar bleibt.

Edition 3 – ‚Duero Discovery‘

Mit Edition 3 laden wir dazu ein, die Wirkung eines hochwertigen Rotweinfasses auf unseren Arran Single Malt zu entdecken.

Die für diese Abfüllung verwendeten Rotweinfässer wurden zuvor zur Reifung von Weinen aus der renommierten Weinregion entlang des Duero-Flusses in Nordspanien genutzt, bevor sie ihren Weg zu uns nach Lochranza fanden.

Zunächst reifte dieser Arran Single Malt sechs Jahre in Bourbonfässern, bevor er für weitere sechs Jahre in die Rotweinfässer umgelagert wurde.

Für uns steht die Zusammenarbeit mit besten Ausgangsmaterialien an oberster Stelle – um Whiskys zu schaffen, die begeistern und inspirieren.

Was hat es mit dem Namen „Duero Discovery“ auf sich?

Der Duero-Fluss liegt auf dem nördlichen Hochplateau Spaniens. Das Gebiet entlang seiner Ufer zählt zu den anerkannten Weinbauregionen des Landes. Es erfreut sich zunehmender Beliebtheit – nicht zuletzt durch das wachsende Interesse erfahrener Winzer aus anderen Regionen. Über 300 Weingüter sind heute entlang des Duero ansässig.

Die Weine dieser Region werden fast ausschließlich aus roten Trauben hergestellt. Die dominierende Rebsorte ist Tinto Fino, der lokale Name für Tempranillo – die wichtigste rote Traube im nördlichen Teil der iberischen Halbinsel.

Die Region ist bekannt für ihre aufwendigen Vinifikationsverfahren und die überwiegend kalkhaltigen Böden, auf denen die Trauben wachsen. Das Ergebnis sind komplexe, intensive Weine mit großem Reifepotenzial.

Für uns war es eine große Freude, mit Rotweinfässern aus dieser hoch angesehenen Herkunft arbeiten zu können. Die Entwicklung unseres Arran Single Malts in diesen außergewöhnlichen Fässern mitzuerleben, war faszinierend – und das Ergebnis überzeugt:

Ein 12 Jahre alter Whisky, abgefüllt mit 50 % Vol., nicht kühlfiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Diese Abfüllung bringt den fruchtigen und ausdrucksstarken Charakter von Arran wunderbar zur Geltung – und zeigt unsere Spirituose aus einer ganz neuen Perspektive.

Lagg Palo Cortado Finish – Small Batch Release

Lagg Single Malt Small Batch Palo Cortado Finish ist die weltweit erste Small Batch Abfüllung der Lagg Distillery.

Der Whisky reifte zunächst in First-Fill Bourbonfässern, bevor er für 6 Monate in ex-Palo Cortado Sherryfässern veredelt wurde.

Anschließend haben wir ihn mit einem höheren Alkoholgehalt von 56,2 % Vol. abgefüllt – ohne Kältefiltration und ohne Farbstoffzugabe.

Für diese Small Batch Edition verwendeten wir Concerto gemälzte Gerste sowie Wasser aus unserem eigenen Brunnen. Die Gerste ist im Trocknungsprozess auf 50 ppm getorft. Nach Anlieferung wird das Malz geschrotet und in unserer Maischepfanne gerührt, wodurch ein trüber Maischebrei entsteht, der für einen besonders öligen und kräftigen Geschmack sorgt.

Durch die sorgfältige Auswahl unserer Hefen und die optimale Fermentationszeit erzielen wir das vollmundige Aroma, das wir in der Destillation anstreben. Anschließend wird der Whisky zweimal destilliert – mit einer Leistung von ca. 11 Litern pro Minute – in unseren handgefertigten Kupferbrennblasen, bevor die sorgfältige Fassauswahl erfolgt.

Palo Cortado ist ein seltener und hochgeschätzter Sherry-Stil aus der Region Jerez in Spanien. Er liegt charakterlich zwischen Amontillado und Oloroso und verbindet die feinen Aromen des Amontillado mit der Fülle und dem Körper des Oloroso.

Wenn Palo Cortado reift, beginnt die Lagerung unter der Flor-Hefeschicht (ähnlich wie bei Fino oder Amontillado), verliert diese jedoch unerwartet, wodurch die Reifung oxidativ wie bei einem Oloroso weitergeht. Diese zufällige Transformation macht Palo Cortado einzigartig.

Palo Cortado-Fässer sind bei der Whisky- Reifung sehr begehrt, da sie eine komplexe Balance aus nussiger Trockenheit, karamellisierter Süße und oxidativer Tiefe verleihen und zudem eine feine Sherry-Note im Charakter des Whiskys hinterlassen.

Abgefüllt mit 56,2% vol. Alkoholgehalt

Spey Chairman’s Choice Pedro Ximénez Sherry Cask

Ein Meisterwerk der Whisky-Kunst

Inspiriert vom Geist der Weihnacht, trägt dieser außergewöhnliche Whisky das Erbe der „Chairman’s Choice“-Serie – einer Tradition, bei der besondere Fässer ausgewählt werden, die perfekt zur festlichen Jahreszeit passen. Einst vom Gründungsvorsitzenden ins Leben gerufen, wird diese verantwortungsvolle Aufgabe seither von jedem nachfolgenden Chairman fortgeführt. So steht jede Abfüllung für eine sorgfältige Auswahl, die Wärme, Tradition und festliche Freude vereint.

Gereift in seltenen Pedro Ximénez Sherryfässern der renommierten Bodega Ximénez-Spínola in Spanien sowie in amerikanischen Bourbonfässern, vereint dieser Whisky feine Süße mit vielschichtiger Komplexität. Aromen von süßer Birne, sonnengetrockneten Rosinen und gerösteten Äpfeln entfalten sich am Gaumen, während das Finale mit dunkler Schokolade begeistert – langanhaltend, warm und sinnlich.

Tasting Notes

Farbe: Tiefes und verführerisches Bernstein

Nase: Frische, süße Aromen von grünem Apfel und Birne eröffnen das Bouquet, gefolgt von der intensiven Fruchtigkeit schwarzer Datteln und schwarzer Johannisbeeren. Eine feine Note von kandierten Pflaumen rundet das Aromen spiel ab und verleiht dem Whisky eine besondere Tiefe und Raffinesse.

Geschmack: Saftige Kirschen und süße Sultaninen entfalten sich mit voller Intensität am Gaumen. Darauf folgen harmonisch abgestimmte Nuancen von herber Orangenmarmelade und dunklen, eingelegten Brombeeren. Ein feiner Hauch von Toffee bleibt dezent zurück und sorgt für ein angenehm langes, süß- würziges Finish.

Abgang: Eine feine Harmonie aus cremiger Vanille, edler Zartbitterschokolade und einem Hauch Crème Brûlée verleiht dem Abgang Tiefe und Eleganz – langanhaltend und rundum genussvoll.

Inhalt: 0,7 Liter | Alkoholgehalt: 40%