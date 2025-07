William Grant & Sons berichtet für 2024 1/3 niedrigeren Jahresgewinn vor Steuern

Mit 388 Millionen Pfund Gewinn vor Steuern ist das Jahr 2024 für William Grant & Sons zu Ende gegangen, berichtet Herald Scotland heute. Das ist ein Drittel niedriger als sonst. Der Umsatzrückgang im gleichen Zeitraum betrug 6,5% auf 1,834 Milliarden Pfund, also deutlich weniger als der Einbruch beim Gewinn.

Woran liegt das? Laut der Familie, die sich über den Gewinnrückgang nur mäßig besorgt zeigt und ihn als „dem Marktumfeld entsprechend“ bezeichnet, vor allem an Investitionen, die den Gewinn geschmälert haben:

“In a year marked by industry-wide challenges, the decline in revenue compared to 2023 is in line with market trends, including the continuation of significant destocking. The reduction in profit reflects both these market conditions but also continued investment in the Company’s brands and infrastructure, demonstrating confidence in the future of the spirits industry.”