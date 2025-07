Neu aus der Edelobst & Whiskydestille Bernhard Höning: Taranis Pinot des Charantes Single Malt Whisky

Eine Vollreifung in einem Pineau- des-Charentes-Fass findet man nicht oft – hier aber können wir Ihnen eine vorstellen: Bernhard Höning, er ist der erste Brenner, der den großen Staatsehrenpreis des Landes Rheinland Pfalz erhalten hat, hat in seiner Nordpfälzer Edelobst & Whiskydestille einen solchen nach acht Jahren in Fassstärke abgefüllt. Der Taranis Pinot des Charantes Single Malt Whisky ist auf 100 Flaschen limitiert – seine Tasting Notes und die Bezugsquelle können Sie untenstehend nachlesen:

Taranis Pinot des Charantes Single Malt Whisky – Ein florales Meisterwerk aus der Nordpfalz

Mit diesem Whisky präsentiert die Nordpfälzer Edelobst & Whiskydestille Bernhard Höning eine außergewöhnliche Abfüllung. Acht Jahre reifte der Whisky in einem Pineau- des-Charentes-Fass, dass nur äußerst selten zur Vollreifung eingesetzt wird.

Taranis ist der keltische Gott des Donners, sein Name und die Destille sind eng mit dem Donnersberg, dem höchsten Berg der Pfalz, verbunden. Taranis ist eine Hommage an die Natur, die Geschichte und die Eigenständigkeit der Nordpfalz. Ein Destillat mit Seele, Kraft und floraler Eleganz.

Tastingnotes:

Geruch:

Bereits im Aroma zeigt Taranis eine elegante und vielschichtige Tiefe. Die florale Süße erinnert an blühende Sommerwiesen. Frische Kräuter, etwas Minze, Rosen sowie Datteln und Rosinen vervollständigen die Geruchspalette.

Geschmack:

Am Gaumen entfaltet sich eine fein austarierte blumige und weiche Note. Ein Hauch von Menthol, Akazienhonig und Vanille bringen die elegante Süße des Pineau typischen Likörweins zum Vorschein, wobei die achtjährige Reifung dem Whisky eine schöne Geschmeidigkeit verleiht.

Abgang:

Lang, würzig, vielschichtig, zarte weiße Schokolade und Cognac im Nachgang.

Mit einer limitierten Auflage von nur 100 Flaschen sowie einer kräftigen Abfüllstärke von 52,8 Vol.% ist dieser Whisky ein Statement für Individualität und kompromisslose Ǫualität.

Der Whisky ist ausschließlich direkt beim Abfüller erhältlich: www.Nordpfalz-Brennerei.de.