Und noch ein verlockendes Angebot für die Vorweihnachtszeit: Tilo Schnabel aka The Caskhound hat in seinem Fasslager einen 15 Jahre alten Glentauchers mit PX-Finish als sein traditionelles „MERRY CHRISTMAS!“-Bottling abgefüllt – es ist ab sofort und exklusiv im Webshop von The Caskhound verfügbar.

Hier alles Wissenswerte dazu:

Exklusiv im Webshop von THE CASKHOUND: 15-jähriger Glentauchers mit PX Finish – ein fruchtiger Festive Dram für die Adventszeit!

Süßer die Gläser nie klingen: wie jedes Jahr beglückt THE-CASKHOUND-Fassmagier Tilo Schnabel geneigte Whiskyfreunde mit seinem „MERRY CHRISTMAS!“-Bottling – und auch dieses Jahr ist Sankt Tilo tief in seinem Fassfundus verschwunden, um Euch einen besonderen Festive Dram zu kredenzen: ein 15 Jahre alter GLENTAUCHERS, gereift im Ex-Bourbon Cask und für acht Monate im Second Fill PX Quarter Cask veredelt, ist der perfekte flüssige Startknopf in die Weihnachtssaison – und gleichzeitig das wohl angenehmste Beruhigungsmittel gegen jeden Anflug von Festtagsstress!

Start the Festive Season, one fine Dram at a time!

Die 1898 gegründete Speyside-Destillerie GLENTAUCHERS ist bekannt für ihren klaren Brennereistil: hell, fruchtig und elegant, mit einer typisch wachsigen Textur, die in Bourbonfässern besonders schön zur Geltung kommt. Genau diese Stilistik trägt auch die diesjährige „MERRY CHRISTMAS!“-Abfüllung von THE CASKHOUND. Unser 15-jähriger Speyside Hero zeigt die typische fruchtige Leichtigkeit und Balance und bekommt durch das Finish im zweitbefüllten PX Quarter Cask eine charmante, aber nie dominante Tiefe. Rosinen, getrocknete Feigen, etwas Schokolade, eine Idee Tabak und eine feine Nussnote fügen sich mühelos in das helle Profil der Destillerie ein – harmonisch, ausdrucksstark und ganz ohne Sherry-Überhang.

Mit souveränen 53,5 % Vol. kommt der Tropfen in die Flasche; der gut integrierte Alkohol trägt die üppige Aromenfülle dabei entspannt und gelassen. Dazu passt, dass dieser GLENTAUCHERS mit seiner fruchtbetonten Art, der humorvollen Label-Illustration von Lana Mathieson und der limitierten Auflage das perfekte Geschenk ist – für Whiskyfreunde ebenso wie für die eigene Sammlung. Die exklusive Abfüllung ist mit 144 Flaschen streng limitiert und ausschließlich bei The Caskhoud erhältlich – ein kleines Stück Adventsmagie, das man sich besser schnell sichert, bevor der Schlitten weiterzieht!

CHRISTMAS EXCLUSIVE: GLENTAUCHERS

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (2010/2025) • 53,5 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask + Finished for 8 months in a Second Fill PX Quarter Cask

Auflage 144 Flaschen (0,7 l) à 74,90 Euro (UVP)

Nose: Das erste Riechen wirkt, als hätte jemand einen Obstteller fürs Weihnachtsfrühstück eskalieren lassen: Birne, Apfelkompott, Mandarine und eine freche Zitronenzeste drängen sich nach vorne, während Ananas und ein Hauch Mango entspannt hinterherwinken. Darunter liegen sehr hygge die Noten von Heidehonig, Vanillecreme und einem Stück Malzkeks. Dann kommt der PX um die Ecke – nicht laut, aber mit Stil – und bringt Rosinen, getrocknete Feigen, etwas Schokolade, eine Idee Tabak und etwas Nuss ins Spiel.

Palate: Im Mund zeigt der Glentauchers sich angenehm seidig und wachsig, fast schon schmelzend. Die fruchtigen Vibes bleiben: Äpfel, Birnen, etwas Melone und ein kleiner, frecher Funke Ananas. Dazu kommen Rosinen, Kräuterhonig, Toffee und Milch-schokolade. Das PX Cask bringt noch eine Prise Zimt, Muskat, Kakaobohne und schwarzen Tee mit einem Löffel braunen Zucker mit, die dem Ganzen Ruhe geben – fast so, als würde der Whisky dich anzwinkern und sagen: „Na? Schon Geschenke-stress? Trink erstmal.“

Finish: Der Abgang verabschiedet sich freundlich und unaufgeregt: etwas Honig, Rosine, Birnenschale, dazu trockene Eiche und ein Hauch Tee. Ein Rest Schokolade, Nuss und Kräuterwürze bleiben noch kurz sitzen – so wie Gäste, die eigentlich schon aufgestanden sind, sich aber doch noch ein bisschen verquatschen.

Wie immer füllt THE CASKHOUND auch dieses Single Cask in natürlicher Fassstärke, ungefiltert und ohne Farbstoff ab. Die Exklusivabfüllung ist ab Sonntag, den 30. November 2025, nur in unserem Webshop erhältlich: www.thecaskhound.de/shop.

Eine Liste unserer ausgewählten Handelspartner finden Sie ebenfalls unter www.thecaskhound.de – oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachrichten zu neuen Bottlings zu verpassen.