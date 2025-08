Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage 100 Proof Exceptional Casks und Symington’s Choice

Sechs neue Bottlings des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage werden über Kirsch Import demnächst den Fachhandel in Deutschland erreichen.

Hier alle Einzelheiten zu den beiden Abfüllungen aus der 100 Proof Exceptional Cask Edition und den vier Speysidern, die Andrew Symington für seine Reihe Symington’s Choice ausgewählt hat:

Erstklassig, aber erschwinglich:

Neue 100 Proof Exceptional Casks von Signatory Vintage

In der 100 Proof Edition von Signatory Vintage treffen nicht nur hohe Prozente auf niedrige Preise. Mit den Exceptional Casks der Reihe präsentiert der unabhängige Abfüller lange gereifte Whiskys für anspruchsvolle Genießer – erstklassig, aber erschwinglich. Zwei neue Preis-Genuss-Tipps aus Sherryfässern stehen jetzt bereit.

Mit dabei: eine von Jim Murrays „Top Five“ Brennereien. Single Malts von Glentauchers sind selten, denn der Speyside-Whisky ist eine Kernzutat des Ballantine’s Blends. Signatory ließ den Glentauchers 2009/2025 ganze 16 Jahre in First Fill Oloroso Sherry Butts ruhen und ergänzte den leichten, floralen Brennereicharakter so um Waldbeeren, Rosinen und Zimtmandeln.



Der Blair Athol 2007/2025 stammt aus Signatorys Nachbarschaft im Highland-Örtchen Pitlochry. Hier lagerte er 17 Jahre in Sherry Butts. Erstbefüllt mit Oloroso, untermalten sie den voluminösen Charakter des raren Single Malts: würzig, nussig und mit kräftigen Sherrynoten. Zum ungehemmten Genusserlebnis tragen wie bei allen Abfüllungen der Reihe der Verzicht auf Kühlfiltrierung und die rein natürliche Farbgebung bei.

Glentauchers 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #11

16 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2007/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #12

17 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Für Anspruchsvolle ausgewählt:

Bis zu 30 y.o. Speyside-Schätze von Symington’s Choice

Andrew Symington ist Experte im Aufspüren exklusiver Scotch Whiskys. Für die Serie Symington’s Choice trifft der Signatory-Gründer persönlich eine Auswahl aus seltenen, mit hoher Kunstfertigkeit gereiften Fässern.

Zwei Single Casks aus Schwesterfässern entspringen nicht nur Symingtons Expertise, sondern auch den über 50-jährigen Erfahrungswerten von Billy Walker: Der Glenallachie 2009/2025 aus Sherryfass Nummer 900864 und der Glenallachie 2009/2025 aus Sherryfass Nummer 900863 reiften zu gustatorischen Ausnahmefällen heran, mit denen Fans unabhängige Blicke auf die Speyside-Brennerei erhaschen.



Auch Robert Flemings Karriere erstreckt sich bereits über ein halbes Jahrhundert. Zeit, in der Tomintouls Master Distiller den sanften Brennereicharakter maßgeblich geprägt hat. Nach 30 Jahren im First Fill Oloroso Butt überzieht der Tomintoul 1995/2025 den Gaumen mit einem dichten Aromateppich – und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Dram dieser Kragenweite. Das gilt genauso für den raren Glenrothes 1995/2025, der nach drei Dekaden im andalusischen Fass einen tiefen Mahagoniton und üppigste Sherrynoten präsentiert.

Glenallachie 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

15 Jahre

Dest.: 17/11/2009

Abgef.: 27/05/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 900864

570 Flaschen (insgesamt)

65,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenallachie 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

15 Jahre

Dest.: 17/11/2009

Abgef.: 27/05/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 900863

561 Flaschen (insgesamt)

66,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tomintoul 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 01/05/1995

Abgef.: 29/05/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 6

565 Flaschen (insgesamt)

50,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 27/01/1995

Abgef.: 02/06/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 933

497 Flaschen (insgesamt)

58,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert