Neu: Ardbeg Anthology „The Beithir’s Tale“

Vor zwei Jahren startete die Islay-Destillerie Ardberg ihre neue Serie Anthology, mit experimentellen Single Malts aus besonderen Fässern. Nach The Harpy’s Tale und The Unicorn’s Tale erscheint als Abschluss dieser Reihe The Beithir’s Tale.

Dieser Single Malt reifte in speziell gefertigten Bourbonfässern, die ihm üppige Aromen von geräucherter Butter und Vanille, abgerundet von den klassischen Ardbegnoten mit Menthol und Kiefernduft, verleihen.

Ardbeg Anthology: The Beithir’s Tale ist mit 46 Vol.% Alkohol abgefüllt und ab dem 26. August 2025 im Whiskyfachhandel in Deutschland erhältlich – auf Ardbeg.com und in den Ardbeg Embassies bereits ab dem 12. August 2025. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 150 €.

Alle weiteren Details finden Sie in der Presseinformation, die wir von Moët Hennessy Deutschland erhalten haben:

München / Islay 5. August 2025. Außergewöhnliche Single Malts mit Altersangabe und interessanten Fassreifungen – das ist die Ardbeg Anthology-Serie. Mit „The Beithir’s Tale“, findet diese Reihe ihren krönenden Abschluss. Erhältlich ist die 15-jährige Limited Edition ab dem 12. August auf Ardbeg.com und in den Ardbeg Embassies, ab dem 26. August im Fachhandel bundesweit.

Diese Final-Edition ist nicht nur Hommage an ein schottisches Fabelwesens, eines Seeungeheuers, sondern bietet eine Premiere: Erstmals reifte Ardbeg in speziell gefertigten Bourbonfässern. Sie verleihen dem Islay-Whisky üppige Aromen von geräucherter Butter und Vanille, abgerundet von den klassischen Ardbegnoten mit Menthol und Kiefernduft. Master Blender Gillian Macdonald sagt:

„Ardbegs Grenzen immer wieder neu zu definieren und komplexe Aromen zu entdecken, genießt bei uns höchste Priorität. Die süßrauchigen Kombinationen der Ardbeg Anthology Serie sind der beste Beweis. Wir haben sie so experimentell wie möglich gestaltet.“

Vor Jahren unternahmen die Whisky-Flüsterer der Destillerie ein Experiment mit eigens designten Bourbonfässern. Luftgetrocknet, stark getoastet und leicht gekohlt, versprachen die maßgeschneiderten Fässer, den Single Malt mit üppigen und cremigen Noten zu reifen. Nach 15 Jahren im Warehouse hat die Abfüllung nun ihren süß-komplexen Höhepunkt erreicht: The Beithir’s Tale entfaltet Aromen süßer Butter in Balance mit Ardbegs typischem Rauch, Eukalyptus- und Kiefernoten.

Mit der Anthology-Serie schuf Ardbeg eine Trilogie außergewöhnlicher Single Malts aus klassisch getorften Islay-Whisky, in Verbindung mit experimentellen Reifungen. Nach „The Harpy’s Tale“ (13 Jahre) und „The Unicorn’s Tale“ (14 Jahre), bildet „The Beithir’s Tale“ (15 Jahre) nun das fulminante Finale dieser Reihe. Namensgeber ist das schlangenartige Seeungeheuer Beithir. Der Legende nach tauchte es einst im Warehouse von Ardbeg auf. Ardbeg Anthology „The Beithir’s Tale“ wurde jüngst bei der International Wine & Spirits Competition (IWSC) 2025 mit „Gold Outstanding“ (98 Punkte) ausgezeichnet.

Verkostungsnotiz Ardbeg „The Beithir’s Tale“ (46 Vol. % Alk.)

Farbe: Blasses Stroh

An der Nase: Würzig-ölig und pikant. Üppige Noten von Malzmelasse treffen auf teerige Holz-Bahnschwellen und geräucherte Kräuter. Gegrillte Äpfel und Rosinen offenbaren süße Noten. Mit einem Schuss Wasser entfaltet sich der Duft von Eukalyptus und Menthol, gefolgt von Fenchel und Kiefernholz.

Am Gaumen: Unglaublich ausgewogen, prickelnd am Gaumen, gefolgt von Torfrauch, Kaffeesatz und Johannisbeeren. Noten von Zitronenmelisse vermischen sich mit geräucherten Mandarinen, gefolgt von einer scharf-rauchigen Würze.

Nachhall: Lang und vielschichtig, mit dezenten Noten von Vanille und geräucherter Butter.

Ardbeg Anthology: The Beithir’s Tale ist mit 46 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und ungefärbt.

Ardbeg

Nicht ohne einen gewissen Stolz nennt sich Ardbeg der ultimative Islay Single Malt Scotch Whisky. Im Jahr 1815 offiziell gegründet, ist Ardbeg in aller Welt von Kennern als komplexester, rauchigster und am meisten getorfter Islay Single Malt Whisky geschätzt. Gleichzeitig wartet er mit einer unerwarteten Süße auf – ein Phänomen, das auch „das torfige Paradox“ genannt wird. In den 1980- und 1990er Jahren blickte Ardbeg in eine ungewisse Zukunft bis zum Jahr 1997, als die Glenmorangie Company die Islay-Brennerei kaufte und vor dem endgültigen Auslöschen bewahrte. Seitdem ist die Destillerie wie ein Phönix aus der Asche auferstanden und heute ist Ardbeg bestens etabliert mit passionierter Anhängerschaft.

Ardbeg Committee

Das Whiskyvermächtnis wurde im Jahr 2000 durch die Gründung des Ardbeg Committees bewahrt. Das Committee besteht aus tausenden Ardbeg Fans, die dafür sorgen, dass sich „die Türen der Destillerie niemals wieder schließen“. Heute sind über 150.000 Mitglieder aus über 130 Ländern im Ardbeg Committee. In regelmäßigen Abständen werden exklusive Committee-Abfüllungen veröffentlicht. Dem Committee, geführt von Jackie Thomson, kann jeder kostenfrei beitreten unter Ardbeg.com.

Auszeichnungen:

The Glenmorangie Company:

Das Unternehmen zählt zu den renommiertesten und innovativsten Playern im Bereich schottischer Whisky. Teil von Moët Hennessy, der Wein- und Spirituosensparte von LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, ist der Hauptsitz der The Glenmorangie Company in Edinburgh, Schottland mit Glenmorangie Single Highland Malt Whisky und Ardbeg Single Islay Malt.

