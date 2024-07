Ab 18. Juli in Deutschland: Ardbeg Anthology The Unicorn’s Tale

Nach der Vorstellung der neuen Ardbeg Anthology The Unicorn’s Tale durch die Brennerei vor einer Woche ist es nun, wie angekündigt soweit: Es gibt ein Release-Datum des zweiten Teils der Serie in Deutschland, und es ist der 18. Juli. Ab dann ist der rauchige Whisky aus Madeira- und Borubonfässer um UVP 145,- Euro in allen Ardbeg Embassies, im Whiskyfachhandel und bei Ardbeg.com erhältlich.

Hier die Infos zum Ardbeg Anthology The Unicorn’s Tale, die wir von Ardbeg dazu auf Deutsch bekommen haben:

ARDBEGS EINHORN

Die zweite Auflage der Ardbeg Anthology Collection stammt aus Madeira- und Bourbonfässern

München / Islay 9. Juli 2024. In der Ardbeg Anthology Collection erscheint der zweite Release: Eine verlockend-süße Abfüllung aus, in Madeira- und in ehemaligen Bourbonfässern gereiftem 14jährigen Whisky. Liebhaber entdecken im neuen The Unicorn’s Tale ultimative Raucharomen mit Noten von Banane, Menthol und Limette. In der Anthology Collection vereint Ardbeg experimentell rare Single Malts aus ungewöhnlichen Fasskombinationen. Als Hommage an den Hybridstil dieser Whiskys tragen die Abfüllungen den Namen von Sagengestalten. Sie wurden von Insulanern auf Islay angeblich gesichtet, trotz manch Zweifel an die wahre Existenz.

The Unicorn’s Tale ist ein geheimnisvoller Single Malt. Er vereint tropische Süße von, in Malmsey-Madeira-Fässern gereiftem Whisky mit den für Ardbeg typischen würzigen, rauchigen Noten. Dies ergibt eine fruchtig-aromatische und rauchige Kreation. Die Abfüllung folgt auf die Erstausgabe der neuen Reihe von Ardbeg: The Harpy’s Tale, mit dem für Ardbeg ersten, in Sauternes-Fässern gereiften Whisky.

Dr. Bill Lumsden, Ardbegs Director of Whisky Creation, sagt:

„Wir experimentieren gerne, wie wir durch die Balance aus Rauch und Aroma unseren Whiskys neue Dimensionen verleihen. Mit unserer Entscheidung, Ardbeg in außergewöhnlichen Fasstypen zu reifen, war der Grundstein für süße und rauchige „Hybride“ gelegt – und die Anthology Collection geboren. The Unicorn’s Tale ist der zweite Release der Serie und mit 14 Jahren Reife mag er zwar süß erscheinen, aber seine rauchige Seite ist nicht zu unterschätzen!“

Ardbeg The Unicorn’s Tale ist ab dem 18. Juli 2024 in Deutschland in allen Ardbeg Embassies, im Whiskyfachhandel und bei Ardbeg.com erhältlich. (145€ UVP, solange der Vorrat reicht).

Verkostungsnotiz Ardbeg

Farbe: Pures Gold

An der Nase: Reichhaltig, süß, aromatisch und fruchtig – Aromen von Bananenbrot und Biskuitpudding erfüllen die Sinne. Sirup-Noten wandeln sich zu einem unverwechselbaren Duft brennenden Zedernholzes. Ein kleiner Spritzer Wasser setzt eine Fülle tropischer Früchte frei. Eukalyptusöl mischt sich mit mildem, aromatischem Rauch.

Am Gaumen: Limette und süße Pfirsiche galoppieren über die Zunge. Kräftige Aromen geräucherter Früchte und gebackenen Brots werden von antiseptischen Lutschpastillen, Kreosot-Teer und Anis abgelöst. Gerstenmalz-Töne verbinden sich mit Muskatnuss und Torfrauch.

Nachhall: Der Einfluss seltener Madeira-Fässer ist unbestreitbar. Ein launisch-rauchiges Finish begrüßt einen langen und anhaltenden Nachhall aus Menthol, Gewürznelke, Holzrauch und Kampfer.

Ardbeg The Unicorn’s Tale ist mit 46,0 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.