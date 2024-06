Neu: Teeling Whiskey Wonders of Wood Series 3 Swedish Oak

Die irische Teeling Distillery veröffentlicht den driiten Teil ihrer Reihe Wonders of Wood. Teeling Whiskey Wonders of Wood Series 3 Swedish Oak ist ein dreifach destillierter Single Pot Still Irish Whiskey, hergestellt aus 50 % gemälzter und 50 % ungemälzter Gerste, der anschließemd in virgin Swedish oak barrels reifte. Die im nördlichen Teil Europas beheimatete Schwedische Eiche ist eine sehr seltene Weißeiche. Im Vergleich zu den Eichen aus anderen Regionen ist diese dichter und robuster. Bei der Reifung verwendet, erzeugt sie Aromen von kandiertem Ingwer und Mandelsirup.

Offizielle Verkostungsnotizen

Nose: Light floral notes with citrus fruits, hints of caramel and cooked barley.

Taste: Rich and full flavoured with herbs, candied ginger, almond and treacle.

Finish: Dry finish with light black pepper spice and nutmeg.

Teeling Whiskey Wonders of Wood Series 3 Swedish Oak, abgefüllt mit 50 % Alkoholgehalt, erschien Anfang des Jahres erstmals in Schweden, jetzt ist die Abfüllung auch in Irland im Einzelhandel für 80 € und den USA erhältlich. Später im Jahr 2024 wird sie dann auch in anderen Teeling-Märkten erscheinen.