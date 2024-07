Wir verkosten: Burnside 27yo Blended Malt Scotch Whisky, 52,9% vol., Halcyon Spirits

Burnside 27yo Blended Malt

Halcyon Spirits

Sherry finished

Fassstärke mit 52,9% vol.

nicht gefärbt, nicht kühlfitriert

292 Flaschen

derzeit UK only – 195 Pfund

Sample zur Verfügung gestellt von Halcyon Spirits

Verkoster: Bernhard Rems

Die vierte Veröffentlichung von Halcyon Spirits ist ein 27 Jahre alter Burnside, ein Fass aus der Brennerei Balvenie, dem eine winzige Menge Glenfiddich beigegeben wurde, um ihn technisch zu einem Blended Malt zu machen. Der Whisky wurde für etwas unter zwei Jahre in einem Oloroso Sherry cask gefinisht, bevor er in Fassstärke abgefüllt wurde.

Laut Auskunft von Halcyon Spirits wird der Whisky im Lauf des Jahres auch in Deutschland verfügbar sein.

Die Farbe: Sattes Kupfer

Die Nase: dicht und mit einem Anflug von Zitrusnoten, das Oloroso-Fass zeigt sich in der Nase deutlich mit einem Bouqet von getrockneten Früchten und der Süße von in Honig eingelegten Feigen und Rosinen. Unter der Süße etwas Tabak und Ledernoten, die dem ganzen ein wunderbares Gewicht verleihen. Mit Fortschreiten der Zeit gewinnt der Whisky in der Nase den Eindruck von poliertem, warmen Mahagoniholz.

Am Gaumen: Öliger Antritt, die Süße von Vanille und dem Sherryfass finden eine spannende Balance. Birnige Noten, ein Hauch Kokos und Datteln, dazu hinten nach etwas Tabak und dezent würzige, kräuterige Noten. Insgesamt ein reichhaltiger, mehrdimensionaler Eindruck, der die Sinne nach innen kehren lässt, um nichts davon zu versäumen.

Finish: Aus einem Mund voll süßer und saurer Fruchtbonbons schält sich etwas kandierter Ingwer hervor, um dann aber vor allem der Süße und einem Hauch Tabaksaft Raum zu geben. Raum, und viel Zeit – das Finish bleibt gefühlt ewig.

Meinung: Ein eleganter und überzeugender Whisky, der an die Klasse der ersten drei Abfüllungen von Halcyon Spirits problemlos anschließt – und das zu einem Preis, den man vor seinem Kaufgewissen durchaus noch verantworten kann, angesichts der gebotenen Qualität. Das Oloroso-Fass muss von tadelloser Qualität gewesen sein, es bringt saubere, gehaltvolle Noten ins Gesamtbild ein.

Im besten Wortsinn ein “Trinkwhisky”, den man dann doch vielleicht eher zu den passenden Momenten einschenken mag – mögen diese zahlreich sein!