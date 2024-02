Glens of Antrim Distillery in Irland steht vor Baugenehmigung

Seit 2020 plant man in Cushendall in Irland den Bau einer neuen Destillerie unter dem Namen Glens of Antrim Distillery – nun steht sie laut einem Bericht von Irish News kurz vor der Baugenehmigung.

Am Mittwoch soll bei einer Sitzung der zuständigen Behörde darüber entschieden werden, ob die die Destillerie wie geplant errichtet werden darf – die Causeway Coast and Glens Borough Council hat bereits empfohlen, dass die Genehmigung erteilt werden soll:

“It is considered that there will be no unacceptable impacts on existing properties from noise, odour, overlooking, loss of light or overshadowing. Approval is recommended.”