TTB-Neuheit: Laphroaig Elements L 1.0

Mit dem Laphroaig Elements L 1.0, der in die us-amerikanische TTB-Datenbank eingetragen wurde und der unter dem Untertitel „A series of surprising whiskies revealing new dimensions of Laphroaig“, scheint die Islay-Brennerei Laphroaig ihr Angebot in Richtung experimenteller Abfüllungen erweitern zu wollen. UNd mit der Estausgabe betritt man gleich einmal wie versprochen interessantes Neuland.

Der Laphroaig Elements L 1.0 ist das Resultat von Experimenten während des Maischens und der Fermentation. Für ihn wurden zwei Arten von Wort aus old-style und neuen Mash Tuns verwendet – mit dem Resultat, dass im fertigen Whisky die tropischen Früchte prominenter geworden sind, ohne dass man die phenolischen und maritimen Noten verrringert hätte, die Laphroiag so typisch machen – so sagt es zumindest das Etikett. Abgefüllt wurde der Laphroaig Elements L 1.0 mit 58,6% vol. Alkoholstärke.

Bleibt abzuwarten, in welcher Auflage der neue Laphroaig Elements L 1.0 erscheinen wird – hoffentlich in ausreichender Menge, dass Fans der Islay-Destillerie die Chance haben, ihn auch zu erhalten…

Hier sind die Etiketten für Sie: