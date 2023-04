Die Shopping-Plattform Premium-malts.de, die sich auch Whisky widmet (momentan sind dort über 340 verschiedene Abfüllungen erhältlich), präsentiert sich nach dem Einstieg dreier Personen (darunter auch World Class Barkeeper Sven Goller) und einem Investment in neuem Gewand und moderner Engine online. Dazu haben wir eine Pressemitteilung erhalten, die wir gerne mit Ihnen teilen:

Digital Spirits – Premium Malts geht mit moderner Shoppingplattform online

Online Shop mit Fokus auf Whisky, ausgewählten Spirituosen, Champagner, sowie mit umfassendem Magazin sowie Live Tasting-Events

Gute Prognose für den internationalen Whisky-Markt: Trend zu exklusiven Spirituosen wächst

Firmengründer René Tröger erhält Unterstützung vom World Class Barkeeper Sven Goller, dem HORANDO Investor und Unternehmensberater Dr. Silvio Döring und HORANDO Co-Founder Stefan Sebök als Gesellschafter

Bamberg, April 2023 | Im internationalen Whisky-Marktsegment werden rund 72 Milliarden Euro umgesetzt und der Trend zu exklusiven Spirituosen bleibt steigend. Laut CAGR-Prognose (Compound Annual Growth) wird im Jahr 2025 ein Marktvolumen von mehr als 90 Milliarden Euro erreicht. René Tröger knüpft mit PREMIUMMALTS an die positive Entwicklung im Whisky- und Spirituosenmarkt an. Seine Leidenschaft und sein Wissen über Whisky, Rum und exklusive Alkoholika machen ihn zum Experten für edle Tropfen. Diese Faszination gibt Tröger in seinem Bamberger Showroom weiter und geht nun auch mit einer modernen Shoppingplattform online. Unterstützt wird er dabei von Sven Goller, 2017 als bester Bartender Deutschlands ausgezeichnet, der ein großartiges Gespür für aktuelle Bar-Trends mitbringt. Weiterhin sind Investor Dr. Silvio Döring und Stefan Sebök als Gesellschafter am Launch beteiligt, die beiden sind auch als Investor und Co-Founder bei HORANDO, dem Online Shop für exklusive Luxusarmbanduhren, beteiligt und beweisen auch hier eine gute Expertise für die Entwicklung der Renditen für Sachwerte.

Mit dem Relaunch gestaltet PREMIUM- MALTS seinen Onlineshop für ausgewählte Spirituosen noch funktionaler und attraktiver für Kunden.

„Wir möchten unseren Kunden eine intuitive Onlineplattform bieten, auf welcher unsere Kunden interessante Artikel, Blogbeiträge und (Live-) Tastingvideos ansehen und lesen können. Somit möchten wir für den Nutzer einen echten Mehrwert, parallel zu unserem breiten Sortiment im Onlineshop, liefern“ René Tröger

Über PREMIUMMALTS

Premium Malts wurde 2019 von René Tröger in Bamberg als klassischer Einzelhandel im modernen Showroom gegründet. Aus der eigenen Leidenschaft heraus, ließ René seinen erfolgreichen Job in der Finanzdienstleistungsbranche hinter sich und baute Premium Malts in Form internationaler Partnerschaften, Live Tastings und neuer Spirituosenbereiche sukzessive aus. Durch zahlreiche Gespräche mit dem Unternehmensberater und Investor Dr. Silvio Döring und HORANDO Gründer Stefan Sebök wurde im Jahr 2021 schließlich die Premium Malts GmbH mit dem Ziel gegründet, eine Onlineplattform für Whisky- und Spirituosenliebhaber zu schaffen, auf welcher das Einkaufserlebnis und die Geschichten rund um die Produkte im Vordergrund stehen sollen.

www.premium-malts.de