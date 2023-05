TTB-Neuheit: Mossburn finished in Fourssquare Rum Casks

Auch heute können wir einen Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank vermelden: Dort sind die Etitketten einer neuen Abfüllung aus dem Hause Mossburn aufgetaucht. Der 12 Jahre alte Blended Malt ist in Batch-Stärke mit starken 57,7 % Vol. abgefüllt und erscheint in der The Caks Collaboration Series, denn er erhielt ein Finish in Fässern der Foursquare Distillery auf Barbados. Und so sehen die Label des Mossburn finished in Fourssquare Rum Casks aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.