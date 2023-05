Rhein-Sieg Single Malt Whisky präsentiert Spirit of Sankt Augustin

Ralph und Bärbel Gemmel, beide keine Unbekannte im Bereich Sprituosen, stellen in ihrer Presseaussendung ihr Projekt Rhein-Sieg Single Malt Whisky und ihre neue Abfüllung Spirit of Sankt Augustin. Dieser New Make, New Spirit, New Make Spirit, Moonshiner oder White Dog ist in Trinkstärke mit 44 % Vol. abgefüllt, wurde von Frank Ginsberg in Windeck destilliert und ist online und im Handel (UVP 36,80 €) erhältlich. Alles Weitere in den Infos, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Spirit of Sankt Augustin – Rhein-Sieg Single Malt New Make

Der Rhein-Sieg Single Malt Whisky aus der Region Köln – Bonn ist ein Projekt das gerade wächst. Die ersten Fässer wurden im November 2021 befüllt.

Heimatgefühl : Wir leben in Hangelar, einem Stadtteil von Sankt Augustin. In unmittelbarer Nähe zu Köln und Bonn wurden hier früher Möhren (= Murre) angebaut

: Wir leben in Hangelar, einem Stadtteil von Sankt Augustin. In unmittelbarer Nähe zu Köln und Bonn wurden hier früher Möhren (= Murre) angebaut Regionalität : Unsere Partner kommen aus dem Großraum Köln/ Bonn

: Unsere Partner kommen aus dem Großraum Köln/ Bonn Small Batch : Seit 2018 produzieren wir unseren Gin in Kleinauflagen Seit 2021 der erste Whisky in unseren Fässern Seit 2023 ist unser New Make “Spirit of Sankt Augustin” im Handel

: Handgemacht: Oder handcrafted – Jede Flasche geht mehrfach durch unsere Hände

Oder handcrafted – Jede Flasche geht mehrfach durch unsere Hände Manufaktur : Destilliert wird in der Windecker Dorfbrennerei von Frank Ginsberg

: Destilliert wird in der Windecker Dorfbrennerei von Frank Ginsberg Know-how: Ralph und Bärbel Gemmel haben langjährige Erfahrung im Spirituosenbusiness.

Der Name ist eine Anlehnung an die “Spirit of St. Louis” und so wird das Label auch von einem Flugzeug geziert. Beides sind Hinweise auf unsere Heimat Sankt Augustin-Hangelar mit seinem seit über 100 Jahren und damit ältesten noch betriebenen Flugplatz in Deutschland (Flugplatz Bonn/ Hangelar, EDKB – siehe dazu Wikipedia).

Er ist druckvoll, aber nicht scharf, hat feine Obstanklänge in der Nase und am Gaumen mit malzig-süßen Aromen, die an Karamell und Gebäck erinnern. Obst, Karamell und Omas Plätzchen – lecker!

Von New Make, New Spirit, New Make Spirit, Moonshiner oder White Dog spricht man, wenn der frisch destillierte Malzbrand noch kein Fass von innen sah. Im Grundsatz ist es frisch gebrannter und ungelagerter Whisky, der sich aber noch nicht Whisky nennen darf. Dafür muss er zunächst in Eichenholzfässern gereift werden, um diese Bezeichnung tragen zu dürfen. Der New Make ist also die Basis für unseren Whisky, der aktuell reift und wird von Frank Ginsberg in Windeck destilliert. Für die Abfüllung unseres New Make Spirit wird das Destillat, anders als für die Fassreife, wo er über 60 % Vol. beim Befüllen der Fässer aufweist, auf eine Trinkstärke von 44 % Vol. herabgesetzt.

Rhein-Sieg Single Malt New Make Batch 1

500ml; 44 % Vol.; Non-Chillfiltered

UVP 36,80 €