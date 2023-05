Talisker mit Limited Edition „Wilder Seas“

In Zusammenarbeit mit Parley for the Oceans, dem Partner für Meeresschutz, präsentiert Diageo die neue limitierte Auflage Talisker Wilder Seas. Der Single Malt Whisky erhielt, für Talisker eine Premiere, ein Finish in XO-Cognac-Fässern aus französischer Eiche. Ebenfalls eine Premiere ist die Flasche. Die 100 % recycelte Glasflasche ist aus Biokraftstoff hergestellt und mit einer Keramikdekoration versehen, um die Etikettierung zu reduzieren. Diese weist topografische Linien auf, die von der hügeligen Unterwasserlandschaft der Küste von Skye inspiriert sind, und wurde zusammen mit Parley entworfen.

Auch das erste Mal: Diese Abfüllung erhält keinen Karton als Umverpackung, und das Halsetikett ist aus 100 % recyceltem Papier hergestellt. Untersuchungen zeigen, dass Talisker durch diese Initiativen seine Glasflaschenemissionen für dieses Produkt um 82 % und seine gesamten CO2-Emissionen aus der Verpackung um 77 % reduziert hat, wie es im Artikel The whisky business heißt. Zusätzlich kündigt Talisker an, 3 £ von jeder hergestellten Flasche an Parley-Initiativen zu spenden.

Talisker Wilder Seas, abgefüllt mit 48,6 % Vol., kann über malts.com und amazon.com für einen UVP von 75,00 £ bezogen werden.