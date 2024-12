Ihre erste Abfüllung stellt heute Rhein-Sieg Whisky vor. Der Single Malt reifte in einem Virgin Oak Cask aus französischer Eiche und kam ungefiltert, ungefärbt und mit leicht erhöhter Trinkstärke von 44 % Vol., in die 245 erhältlich Flaschen.

Mehr zu der unter www.rhein-sieg-whisky.de erhältlichen Abfüllung in der Info, die wir von Rhein-Sieg Whisky erhalten haben:

Exklusiver Genuss aus dem Virgin Oak Cask: Der erste Whisky von Rhein-Sieg Whisky feiert Premiere

Mit ihrer ersten Abfüllung präsentiert Rhein-Sieg Whisky einen Single Malt, der Tradition, Innovation und Leidenschaft vereint. Gereift in einem Virgin Oak Cask aus französischer Eiche, zeichnet sich dieser Whisky durch seinen intensiven, vollmundigen und unvergleichlichen Charakter aus.

Man habe bewusst auf amerikanische Weißeiche oder ein Bourbonfass verzichtet, bietet doch die französische Eiche mit ihrer feineren Struktur und ihrem hohen Tanninanteil subtile Frucht-, Gewürz- und Holznoten, die dem Whisky eine beeindruckende Tiefe verleihen, führt Ralph Gemmel aus. Trotz seiner jungen Reifezeit überzeugt der Whisky mit außergewöhnlicher Komplexität und Eleganz – ein wahres Erlebnis für Kenner und Genießer.

In der Nase finden sich fruchtig-süße Aromen, die an Honig und Zitrus erinnern, begleitet von einem Hauch Karamell. Am Gaumen folgen würzige Süße, Noten von Süßholz und ein Hauch von Ingwerschärfe, der Abgang bietet dezente Holznoten und eine angenehme Schärfe, die mittellang bis lang nachklingt. Die leicht erhöhte Trinkstärke von 44 % vol. sorgt für ein ausgewogenes Profil, das die Aromen perfekt zur Geltung bringt. Natürlich ungefiltert und ungefärbt bleibt der Geschmack unverfälscht. Der dreijährige Rheinländer kann ein paar Minuten im Glas vertragen, ehe man ihn verkostet.

Rhein-Sieg Whisky ist das Herzensprojekt von Ralph Gemmel, seiner Frau Bärbel und Georg Schell, die bereits mit ihrem Murre Gin erfolgreich waren. Ihre Leidenschaft für Whisky reicht jedoch Jahrzehnte zurück. Ralph Gemmel schöpft aus seiner langjährigen Erfahrung und seinen Verbindungen zur Whiskybranche, um jetzt selbst einzigartige Abfüllungen zu kreieren.

Mit nur 245 Flaschen ist dieser Whisky ein echtes Small-Batch-Produkt, das Handwerkskunst und regionale Verbundenheit widerspiegelt. In Hangelar, nahe Köln und Bonn, reift der Whisky und verbindet auf einzigartige Weise die rheinländische Herkunft mit internationalem Know-how. Entdecken Sie jetzt den neuen Virgin Oak Whisky von Rhein-Sieg Whisky – ein Genuss, der nicht nur Kenner begeistert!

500ml; 245 Bottles; 44 % ABV; Virgin Oak (French Oak); Non-Chillfiltered; No Colour added; 64,90 €

Erhältlich im Web-Shop von Rhein-Sieg Whisky