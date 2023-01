TTB-Neuheiten: Dewars, Benromach und Johnnie Walker Blue Label

Auch heute finden sich wieder neue Eintragungen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank. Da ist zuerst ein Blended Malt Scotch Whisky von Dewar’s, 37 Jahre alt und Double Double aged for ultimate smoothness. Abgefüllt werden soll er mit 48 % Vol. in eine 375-ml-Flasche. Hier die Etiketten:

Mit recht großer Sicherheit ist die Einzelfass-Abfüllung von Benromach , die wir in der Datenbank entdeckten, ausschließlich für den US-amerikanischen Markt gedacht. 10 Jahre reifte Benormach Polish Oak im Fass No. 768, welches aus Polish Oak hergestellt wurde. 262 Flaschen können abgefüllt werden, der Alkoholgehalt ist mit 59,4 % Vol. auf dem Label angegeben.

Zusammen mit master blender Emma Walker und dem berühmten Küchenchef Kei Kobayashi enstand, so steht es auf dem Label, die limitierte Abfüllung Johnnie Walker Blue Label elusive Umami: