PR: Johnnie Blonde läutet ein neues Zeitalter für den Whisky ein

„Johnnie Walker hofft“ – wie auch wir – „auf ein baldiges Ende des Lockdowns und steht mit seiner Innovation ab März für seinen Durchbruch in der Gastronomie bereit“, wie die Pressestelle von Diageo deutschland in ihrer heutigen Pressemitteilung zum Johnnie Blonde schreibt. Alles Weitere zum Neuzugang im Portfolio von Johnnie Walker finden Sie in der folgend Pressemitteilung, sowie auch noch ein Johnnie Blonde & Lemonade Rezept:

Johnnie Blonde läutet ein neues Zeitalter für den Whisky ein

Mit dem Neuling von Johnnie Walker erobert die Kunst der Blended Scotchs endlich auch die jüngere Kundschaft ab 20 an der Bar.

Johnnie Blonde feiert mit einer bahnbrechenden Innovation gemeinsam mit den Gastronomen das hoffentlich baldige Ende des Lockdowns. Ab März hält sich der brandneue Whisky von Diageo – eines der größten Spirituosenunternehmen weltweit – bereit für die Wiedereröffnungen der Gastronomie und für seinen Einzug in die deutschen Bars und Restaurants. Johnnie Blonde ist ein milder, vielseitiger Whisky, der sich wunderbar zum Mixen eignet. Somit ist die Neueinführung der Nr.-1-Scotch-Whisky-Marke Johnnie Walker1 perfekt auf die Interessen der jüngeren Generation im Alter von Anfang/Mitte 20 abgestimmt und überzeugt auch Personen, die bisher noch keinen Whisky-Bezug hatten.

1 Nielsen MarketTrack, LEH+DM+CC, Umsatz, MAT FY 2019.

Johnnie ist Trendsetter und erobert neue Zielgruppen

Johnnie Blonde macht Whisky unter den Social Animals und in der Welt der Digital Natives ab 20 salonfähig. Dank des leichten, zugänglichen Geschmacks der blonden Neuheit ist diese die ideale Basis für einen gemütlichen Sundowner-Drink sowie für einen gelungenen Abend in geselliger Runde mit Freunden – er feiert den Moment und die kleinen Dinge des Lebens. Der junge Whisky trifft somit klar den aktuellen Zeitgeist, der den Genuss von Spirituosen als Longdrink in angenehmer Atmosphäre in den Vordergrund stellt. Beim ISC 2020 konnte er bereits ordentlich punkten und ist Gold-Gewinner, noch bevor er offiziell in der Gastronomie und im Handel durchstartet.

Außergewöhnlicher Geschmack für einen besonderen Whisky

Johnnie Blonde ist ein aufregender, neuer Whisky mit lebhaftem Geschmack, der in Verbindung mit Zitronen-Limonade zu einem spannenden Longdrink aufgeht. Bei der Herstellung wurden helle Weizen-Whiskys in amerikanischen Eichenfässern gereift, um ein Aroma von Toffee und Karamell zu erzielen. Diese Aromen werden durch frische, fruchtige Noten aus den Weiten Schottlands ergänzt. Das Ergebnis ist ein Scotch mit der geschmacklichen Tiefe, die Whisky-Fans erwarten würden, jedoch mit süßeren, weicheren Aromen, die perfekt als Mix mit Zitronen-Limonade funktionieren.

Zahlen, die für Johnnie Blonde sprechen

Johnnie Walkers Newcomer überzeugt in vielerlei Hinsicht. 8 von 10 Konsumenten würden das Produkt nach dem Probieren kaufen.2 Außerdem begeistert das Neuprodukt eine völlig neue Scotch-Generation.3 Johnnie Blonde ist ein harmonischer Whisky, der nachweislich Jüngere und Nicht-Whiskytrinker anspricht.4 Der umfangreiche Launch sorgt für starke Aufmerksamkeit: Ein maßgeschneidertes Media-Paket, abgestimmt auf die Zielgruppe, mit OOH und Digital sowie mehr als 200.000 Verkostungen sorgen für einen idealen Start der Neuheit in der Bar- und Gastronomie-Szene.

2 AC Nielsen Research for Innovation Success, durchgeführt in Deutschland, 2020.

3 AC Nielsen Research for Innovation Success, durchgeführt in Deutschland, 2020.

4 AC Nielsen Research for Innovation Success, durchgeführt in Deutschland, 2020.

Eine Innovation mit Potenzial

Michael Wards, Head of Innovation bei Diageo, fasst das Konzept des außergewöhnlichen Blended Scotch ideal zusammen: „Johnnie Walker wurde immer auf Fortschritt aufgebaut, auf dem Wunsch, Grenzen auszuloten und neue Geschmacksrichtungen, Erfahrungen und Mixing-Ideen zu entdecken. Aus dieser Philosophie heraus entstand Johnnie Blonde“.

Format: 0,7 l

ABV: 40 %

Deutschland Verfügbarkeit: ab März 2021

UVP: 16,99 €

Rezept: Johnnie Blonde & Lemonade

ZUTATEN

40 ml Johnnie Blonde

120 ml Zitronen-Limonade

Mit Eiswürfeln und einer Orangenscheibe genießen (Enthält 12,8 g Alkohol pro Getränk)