Österreich: Am 1. Mai ist Tag der offenen Tür in der Whiskywelt in Roggenreith

Mit einem Tag der offenen Tür startet am 1. Mai die Whiskywelt Waldviertler Whisky J. Haider in Roggenreith die neue Whiskysaison. An diesem Tag wird es kostenlose Führungen geben – und ab Mai jeden Freitag Spezialverkostungen angeboten sowie große Whiskytastings jeden ersten Samstag im Monat.

Mehr zum Tag der offenen Tür und den Neuheiten nachfolgend:

Start in die neue Saison: Probieren geht über Studieren

Am 1. Mai ist Tag der offenen Tür in der Whiskywelt

Whisky ist wahrscheinlich nicht das erste Getränk zu dem man in der wärmeren Jahreszeit greifen würde, in der WHISKYWELT im Waldviertel wird er jedoch zum Getränk des Sommers gemacht. Die kommende Sommersaison steht nämlich ganz unter dem Motto: Probieren geht über Studieren. Bei einer der GRATIS geführten Touren zum Tag der offenen Tür am 1. Mai in der Destillerie Haider kann man sich von der Qualität des heimischen Spitzenbetriebes überzeugen. Außerdem wird das Angebot für Spezialverkostungen und Tastings in der Whiskywelt massiv ausgebaut.

Tag der offenen Tür in der Whiskywelt

Die diesjährige Sommersaison wird in der 1. Whiskydestillerie Österreichs mit dem TAG DER OFFENEN TÜR am 1. Mai eingeläutet, bei welchem die Besucher:innen die Möglichkeit haben, GRATIS geführte Touren durch den Betrieb zu genießen. Die Lager der Whiskywelt werden von 10 – 17 Uhr geöffnet und laden zum Verkosten und Probieren ein.

The New Taste of Summer heißt Whisky

„Die Leute wollen nach einer langen Corona bedingten Abstinenz wieder raus und etwas Besonderes erleben. Deshalb haben wir unser Angebot erweitert und auf die Bedürfnisse des Gastes abgestimmt.“ JASMIN HAIDER-STADLER, GESCHÄFTSFÜHRERIN DER WHISKYWELT UND DESTILLERIE

Künftig werden jeden Freitag regelmäßig Termine für Spezialverkostungen angeboten, außerdem wird der 1. Samstag im Monat der Fixtermin für große Whiskytastings im 1.000 Eimer Lager der Destillerie.



Die Tastings starten jeweils um 14.30 Uhr, eine Voranmeldung ist hier unbedingt erforderlich. Infos über freie Plätze gibt es auf telefonische Anfrage. Des Weiteren sind individuelle Termine ab 12 Personen und auf Anfrage möglich.