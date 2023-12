Neu von Kirsch Import: Ben Nevis DT, Whisky Druid Farthofer, Eimverk Eth

Auch heute können wir Ihnen einige interessante neue Abfüllungen vorstellen, die über Kirsch Import in Kürze den deutschen Handel erreichen werden. Zunächst einmal wäre da ein Ben Nevis aus dem Duncan Taylor Private Cask Bottling, der exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde. Weiters hat der Whisky Druid einen Abstecher nach Österreich gemacht und bringt von dort einen Austrian Bio Single Malt Whisky von Farthofer mit. Und schließlich kommt aus der isländischen Eimverk Distillery (Floki) ein spannender Rye Whisky namens Eth.

Aber alles der Reihe nach und alles im Detail hier:

Frische Brise vom Ben Nevis: Duncan Taylor Private Cask Bottling

Spirituosen-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von der Arbeit dieser Schotten: Duncan Taylor steht für komplexe, authentische und kompromisslos hochwertige Abfüllungen. Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains oder legendäre Single Cask Bottlings des Familienunternehmens basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der umfangreichsten und wertvollsten ihrer Art zählt.



Diesem flüssigen Archiv entstammt der Ben Nevis 2012/2023. Als Private Cask Bottling wurde der Highlander exklusiv für den deutschen Markt in nur 305 Flaschen abgefüllt – aus einem Rum Cask. Das für die Brennerei vom Fuße des Ben Nevis außergewöhnliche Finish verleiht dem Single Malt Frische, Exotik und Fruchtigkeit.

Ben Nevis 2012/2023 – Private Cask Bottling

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany

10 Jahre

Dest. 29/11/2012

Abgef. 09/11/2023

Fasstyp: Oak Casks, Rum Cask (Finish)

Fassnr. RF-1723

305 Flaschen

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Süffige Single-Estate-Entdeckung: Whisky Druid Farthofer aus Österreich

Ausschließlich eigenes Getreide aus Bio-Landwirtschaft, in der hauseigenen Mälzerei gemälzt und der Kupferbrennblase destilliert, mit Urgesteinswasser aus der familieneigenen Quelle verdünnt, von Hand etikettiert: Was nach Whisky von Brennereien wie Lochlea oder Daftmill klingt, kommt tatsächlich von der Destillerie Farthofer aus Österreich.



Als 100-prozentiger Single Estate Single Malt bringt Farthofer Whisky die Augen von Liebhabern zum Strahlen. So auch die von Michel Reick. Für seine 2020 ins Leben gerufenen Spezialitäten-Serie füllte der Whisky-Druide daher ein exklusives Single Cask des in fünfter Generation geführten Familienbetriebs ab.



Sein Whisky Druid Farthofer Distillery 5 y.o. durfte vollständig in einem frisch ausgebrannten Rotweinfass reifen. Das Ergebnis verspricht Hochgenuss: Auf dunkle Noten von Brombeeren und Pflaumen folgen Würze, Tannine und ein Hauch von Rauch, abgelöst von karamellisiertem braunem Zucker.

Whisky Druid Farthofer Distillery 5 y.o.

Austrian Bio Single Malt Whisky

5 Jahre

Herkunft: Östrreich

Fasstyp: New Charred Red Wine Cask

Fassnr. #F465

285 Flaschen

0,7 Liter

48,3% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Neues aus isländischen Zutaten: Eimverk mit Rye Whisky

Eimverk ist Islands erste Whisky-Destillerie. Seit 2009 fängt das fünfköpfige Team, angeführt von den Brüdern Haraldur und Egill Gauti Þorkelsson (ausgesprochen: Thorkelsson), mit den Flóki Single Malts die vielfältigen Aromen seiner arktischen Heimat ein und nutzt dafür in Island heimische, besonders robuste Bio-Gerste.



Für Eth greifen Haraldur und Egill Gauti Þorkelsson auf 100 Prozent Roggen aus eigenem Anbau zurück. Den Icelandic Rye Whisky, benannt nach dem Buchstaben ð, wie in Eimverks Heimatort Garðabær, destillierten sie 2019 und füllten ihn in zehn Virgin Oak Barrels ab, die jeweils nur 130 Liter fassten. Dies ist das erste Release.

Eth

Icelandic Rye Whisky

Herkunft: Island

Fasstyp: Virgin Oak Barrels

43% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert