Neu bei Kirsch Import: The Alrik Amarone Cask und Koval Single Barrel Rye Whiskey

Neben der Macbeth Collection, neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

The Alrik Amarone Cask aus der Spirituosen-Manufaktur Hammerschiede im Harz, und aus Chicago, Illinois, USA, drei Single Barrel Rye Whiskeys der Koval Distillery.



Hier alle Infos, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Amore mio, Amarone: The Alrik exklusiv für Kirsch-Kunden

Seit 2002 steht die Spirituosen-Manufaktur Hammerschmiede aus dem Harz für anspruchsvollen Whisky aus dem Herzen Deutschlands. Stets in kleinen Stückzahlen ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt, erscheinen die vollständig handgefertigten Hercynian Single Malts in vier Reihen. Eine von ihnen: The Alrik. Nur 600 bis 1.500 Flaschen produziert das Team um Head of Distilling Anna Buchholz jährlich. 666 Flaschen davon gibt es nun exklusiv für die Kunden von Kirsch Import.

In der Alrik-Range entfalten sich üppige Aromen mit viel Holzrauch. Die Reihe baut ausschließlich auf „woodsmoked“ Rauchmalz, das kräftig mit Buchen- und Erlenholz geräuchert wird. So auch unser The Alrik Amarone Cask. Der Vintage Malt besteht aus mehreren Anteilen von feinsten Amarone Riserva Casks aus dem Gebiet Valpolicella rund um die Stadt Verona. Die Rotweinfässer vereinen sich harmonisch mit dem Destillat, wobei der Rauch durch die Fruchtigkeit aufgefangen wird und Noten von gebackenem Speck hinterlässt. Das komplexe Profil ergänzen Bitterorangen, Sirup, Espresso, Panettone-Kuchen, Gewürze, Vanille und Eiche.

The Alrik Amarone Cask

The Woodsmoked Hercynian Single Malt Whisky

Limited exclusive edition – Kirsch Import

Abgef. 11/04/2023

Fasstyp: First Fill Amarone Hogsheads

666 Flaschen

52,3% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von Amburana bis Bottled in Bond: Außergewöhnliche Single Barrel Rye Whiskeys von Koval

Koval ist jiddisch und bedeutet „schwarzes Schaf“ – oder aber, dass jemand Außergewöhnliches vollbringt. Wie die Gründer der Koval Distillery. 2008 tauschten Brennereiexperte Robert und Geschichtsprofessorin Sonat Birnecker Bücher gegen Brennblase und gründeten mit Koval die größte unabhängige Craft Distillery der USA.

Aus nachhaltig angebautem, hauptsächlich ungemälztem Bio-Getreide der Region brennt Koval innovative Whiskeys, die in kleinen Einzelfässern intensiv reifen. Ein Aushängeschild der Brenner ist ihr Rye Whiskey. Destilliert aus 100 Prozent Bio-Roggen, ist die frische Gaumenfreude außergewöhnlich für die Kategorie. „Bottled in Bond“, entstand der Whiskey strikt nach einem festen Regelwerk, ähnlich Single Malt Scotch, und fließt mit vorgeschriebenen 50% vol. ins Glas.

Eine süße Sonderabfüllung ist der Single Barrel Rye Whiskey mit Maple Syrup Finish in einem Fass, das mit Bio-Ahornsirup von den Mackinac Bluffs Maple Farms in Michigan vorbelegt war.

Rare Genussmomente schenkt der Rye Whiskey mit Amburana Finish. Amburana-Fässer werden aus brasilianischer Wildkirsche gebaut, einem robusten Hartholz, das man zur Reifung von Cachaça nutzt. Außerhalb Brasiliens sind sie nur selten anzutreffen. Koval fertigt mit ihnen einen getreidebetonten, würzig-süßen Whiskey mit Noten von Vanille, Kardamom, Kokosnuss und Zimt.

Single Barrel Rye Whiskey – Bottled in Bond – Organic

Koval Distillery

Herkunft: USA, Chicago

Fasstyp: American Oak

Fassnr. WE9X56

50% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Single Barrel Rye Whiskey – Maple Syrup Finish – Organic

Koval Distillery

Herkunft: USA, Chicago

Fasstyp: American Oak Casks, Maple Syrup Barrel

Fassnr. KE7F91

50% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Single Barrel Rye Whiskey – Amburana Finish – Organic

Koval Distillery

Herkunft: USA, Chicago

Fasstyp: American Oak Casks, Amburana Barrel

Fassnr. FE4X73

50% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert