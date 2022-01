Knapp ein Jahr nach seinem Einstiegsbottling präsentiert der Onlineshop Whiskyfass.de sich erneut als unabhängiger Abfüller. Und erneut ist es ein ElsBurn der Hercynian Distilling Co. aus dem Harz, der auch wieder in Fassstärke abgefüllt wurde. Der Whisky in kleiner Auflage (diesmal sind es 68 Flaschen) ist heute ab 12 Uhr bei whiskyfass.de erhältlich.

Hier die Infos, die wir von whiskyfass.de dazu erhalten haben:

Whiskyfass.de präsentiert zweite Abfüllung in Kooperation mit ElsBurn: 8-jähriger PX Sherry Octave Finish

Whiskyfass.de stellt exklusiv acht Jahre alten ElsBurn PX Sherry Octave Finish vor. Eine Rarität für Kenner und Sammler aus einer erneuten Kooperation mit ElsBurn (Hercynian Distilling Co.).

Weniger als ein Jahr nach der erfolgreichen Veröffentlichung eines vier Jahre alten Sherry Octave begeistert Whiskyfass.de nun mit seiner nächsten exklusiven Abfüllung. Für einen großen Teil seines acht Jahre andauernden Ausbaus lagerte der deutsche Single Malt aus dem Harz in einem ex-Pedro Ximénez Sherry Octave Fass. Der intensive Kontakt zu dem Holz verlieh dem Whisky einen kräftigen Charakter. Dunkle Früchte, würzige Holznoten im Hintergrund und ein dominanter Geschmack von Leder und Tabak laden zum ruhigen und tiefsinnigen Genuss dieses ganz besonderen Whiskys ein. Dank der vergleichsweise langen Reifung im Octave, verführt der Single Malt mit einem sehr kräftigen Abklang und bleibt lange am Gaumen erhalten.

„Wir sind absolut begeistert von dem Meisterwerk, das Hercynian Distilling uns im kleinen Octave ausbaute. Bei jeder weiteren Verkostung stoße ich auf neue Facetten dieses alten und komplexen Whiskys aus dem sehr kleinen Fass“, so Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass. „Wir wussten schon bei der Auswahl des vierjährigen Bruders, dass wir auf einen mindestens acht Jahre alten Whisky von ElsBurn blicken werden. Jetzt hat er sein Optimum erreicht und ist bereit für den Genuss durch wahre Kenner und Sammler“, so Jagels weiter.

Die einmalige Auflage des ElsBurns in dieser Altersklasse ist auf 68 Flaschen in der Exceptional Collection begrenzt. Die Flaschen stammen aus nur einem Fass mit der Nummer V13-03 und wurden mit 56,1% Fassstärke abgefüllt. Typisch für Hercynian wurde auf eine Färbung oder Filtrierung verzichtet. Zur Einführung wird der ElsBurn für 128,90 € auf den Markt gehen.



Die Abfüllung gibt es ab sofort bei Whiskyfass.de unter:

https://whiskyfass.de/elsburn-8-jahre-px-octave-whiskyfass.de-whisky-0,7l



Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de startete den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Bereits mehr als 1.800 Produkte befinden sich im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird. Eine Ergänzung der Produktpalette bilden die Kooperation mit der mitteldeutschen Brennerei ElsBurn Anfang 2021 und die daraus entstandenen, ersten und nun zweiten Abfüllungen für Whiskyfass.de.

Über ElsBurn (Hercynian Distilling Co./Hammerschmiede)

Hercynian Distilling Co. oder auch Hammerschmiede ist eine der kleinsten Manufakturen für Spirituosen in Deutschland. Sie wurde bereits 1985 gegründet und fokussierte sich damals zunächst auf den Brand von Obstschnäpsen. 2001 wurde der erste Single Malt Whisky gebrannt, der 2004 zum ersten Mal verkauft werden durfte. Die Destillerie befindet sich im Harz, dem höchsten Mittelgebirge Norddeutschlands. Sie verfolgt den Leitsatz „Wir können, was wir machen!“ und setzt auf traditionelle Werte und Handarbeit.