Glenfiddich 21 yo Reserva Rum Cask auch in Österreich und Deutschland erhältlich

Vorgestern kündigte Glenfiddich eine Abfüllung zum chinesischen Neujahr an. Zum Jahr des Tigers erscheint der Glenfiddich 21 yo Reserva Rum Cask, auf 200 Flaschen limitiert und ausschließlich auf BlockBar.com erhältlich. Am ersten Tag des Mondneujahrs (Dienstag, 1. Februar) um 15:00 Uhr wird die Abfüllung auf BlockBar.com zum Kauf angeboten, der Preis beträgt 0,15 ETH (ca. 415 €), schrieben wir. Allerdings scheint diese Limitierung nur für die Plattform BlockBar zu gelten.

Denn mittlerweile erfuhren wir, dass diese Abfüllung auch in Österreich und Deutschland im Handel erscheinen soll, allerdings in sehr kleinen Mengen. In Österreich werden in der nächsten Woche 129 Flaschen an den Handel gehen, in Deutschland werden es circa 64 Flaschen sein. Diese werden dann auch nicht die Form eines NFTs erscheinen, sondern reale Abfüllungen sein, wie wir es gewohnt sind. Zu den Verkaufspreisen gibt es keine Angaben.