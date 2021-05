PR: Whiskyfass.de präsentiert 4-jährigen Sherry Octave Whisky in Kooperation mit ElsBurn

Ein unabhängig abgefüllter ElsBurn aus der Hammerschmiede – das ist das Einstiegsbottling, mit dem sich der erst im vorigen Jahr gegründete Onlineshop Whiskyfass.de als unabängiger Abfüller präsentiert. Der Whisky in kleiner Auflage (77 Flaschen) ist ab heute, 10 Uhr, bei whiskyfass.de erhältlich.

Hier die Infos, die wir von whiskyfass.de dazu erhalten haben:

Whiskyfass.de präsentiert 4-jährigen Sherry Octave Whisky in Kooperation mit ElsBurn

Vier Jahre alter Single Malt aus nur einem Sherry Octave Fass. Limitierte Auflage von nur 77 Flaschen mit Fassstärke. Speziell für Whiskyfass.de abgefüllt in Kooperation mit ElsBurn.

Kräftige Aromen von Früchten und Schokolade sind das Resultat der ersten Kooperation von Whiskyfass.de mit ElsBurn. Der eigens für Whiskyfass.de abgefüllte Whisky reifte vier Jahre in Sherry Octave Fässern und wurde mit 57,3% Vol. Fassstärke – ohne Farbstoffe und Kühlfiltrierung – abgefüllt.

“Es handelt sich dabei um die erste Abfüllung, die jemals für Whiskyfass.de gemacht wurde”, beschreibt Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass. “Es ehrt uns, die Gelegenheit der Zusammenarbeit mit einer deutschen Destillerie bekommen zu haben. Besonders stolz sind wir auf den ersten Whisky, der nicht nur den bekannten Namen ElsBurn, sondern auch unseren Namen trägt”, so Jagels weiter.

Octave Fässer sind kleiner als Hogsheads oder Butts. Das Destillat erhält dadurch mehr Holzkontakt und eine schnellere, intensivere Reifung. Kräftige Aromen von Früchten und Schokolade machen sich beim Nosing bemerkbar. Im Geschmack setzen sich Rosinen, Orangen, etwas Nelke und Mokka durch.

Die erste Auflage des vierjährigen Elsburn Sherry Octave ist auf nur 77 Flaschen begrenzt.

“Unsere Kunden können sich auf weitere Veröffentlichungen freuen, die jedoch momentan noch in anderen, älteren Fässern schlummern”, schließt Jagels ab.

Die Abfüllung gibt es ab sofort bei Whiskyfass.de unter: https://whiskyfass.de/Elsburn-4-Jahre- Sherry-Octave-whiskyfass-0,7-L

Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de startete den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Bereits mehr als 1.700 Produkte befinden sich im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird. Eine Ergänzung der Produktpalette bildet die Kooperation mit der mitteldeutschen Brennerei ElsBurn Anfang 2021 und der daraus entstandenen, ersten Abfüllung für Whiskyfass.de.

Über ElsBurn (Hercynian Distilling Co./Hammerschmiede)

Hercynian Distilling Co. oder auch Hammerschmiede, ist eine der kleinsten Manufakturen für Spirituosen in Deutschland. Sie wurde bereits 1985 gegründet und fokussierte sich damals zunächst auf den Brand von Obstschnäpsen. 2001 wurde der erste Single Malt Whisky gebrannt, der 2004 zum ersten Mal verkauft werden durfte. Die Destillerie befindet sich im Harz, dem höchsten Mittelgebirge Norddeutschlands. Sie verfolgt den Leitsatz „Wir können, was wir machen!“ und setzt auf traditionelle Werte und Handarbeit.