Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage in Trinkstärke und Compass Box Delos

Auch in dieser Woche finden sich wieder bei Kirsch Import jede Menge Neuheiten für den deutschen Markt. Von Signatory Vintage kommen die letzten verfügbaren Abfüllungen der Range mit 43% vol. in den orangefarbenen Tuben nach Deutschland. Signatory stellt diese Serie ein. Und von Compass Box erreicht jetzt Delos – The Extinct Blends Quartet den deutsche Markt.

Hier die Details zu allen Abfüllungen:

Die letzten Flaschen der Signatory Vintage Range mit 43% vol.

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Signatory Vintage exklusive Scotch Whiskys auf. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen des unabhängigen Bottlers. Abfüllungen aus diesem Holzschatz veröffentlicht Signatory in verschiedenen Reihen. Die orangefarbenen Tuben stehen dabei synonym für (Einsteiger-)Whiskys mit angenehmer Trinkstärke von 43% vol. Jetzt stellt Signatory die Serie ein.

Zu den letzten verfügbaren Abfüllungen der Range gehört der Bunnahabhain Staoisha 2014/2022 aus dem rauchigen Zweig der Islay-Brennerei. Von der Ostküste der berühmten Whisky-Insel stammt der mildere, dennoch stark getorfte Caol Ila 2013/2022. Ebenfalls ein Insulaner: der Whitlaw 2013/2022 von den Orkney Islands, gereift in First Fill und Second Fill Oloroso Sherry Butts.

Der Highlander vom Fuße des gleichnamigen Berges, der Ben Nevis 2014/2022, reifte ebenso in den mit Sherry vom Typ Oloroso vorbelegten Fässern wie der würzige Ardmore 2010/2022 und der leichte, fruchtige Linkwood 2013/2022 aus der Speyside.

Bunnahabhain Staoisha 2014/2022

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest. 10/2014

Abgef. 12/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill & Second Fill Oloroso Sherry Butts

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2013/2022

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 05/2013

Abgef. 12/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts (Finish)

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whitlaw 2013/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 06/2013

Abgef. 12/2022

Herkunft: Schottland, Highlands/Inseln

Fasstyp: First Fill & Second Fill Oloroso Sherry Butts

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2014/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest. 12/2014

Abgef. 12/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2010/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 05-06/2010

Abgef. 12/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill & Second Fill Oloroso Sherry Butts

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2013/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 06/2013

Abgef. 12/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill & Second Fill Oloroso Sherry Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Limitierter Luxus-Blend: Compass Box Delos ist ein Mosaik aus alten Beständen

Der große Vorteil von Blended Whisky? Man ist nicht auf den Charakter einer Brennerei beschränkt, sondern kann die besten Eigenschaften aus verschiedenen Destillerien vereint genießen. Kaum einer ermöglicht das auf einem so hohen Niveau wie Compass Box. John Glaser und Team erschaffen Texturen und Aromen, die ein einzelner Whisky oft nicht erreichen kann. Für ihre Luxus-Blends kombinieren die „Whiskymaker“ hochqualitative Single Malt und Single Grain Whiskys aus dem eigenen Fasslager in Schottland.

Mit Delos legt Compass Box nach Ultramarine die zweite Abfüllung des „The Extinct Blends Quartet“ vor. Das Quartett ist inspiriert von in Vergessenheit geratenen Geschmacksrichtungen, die Compass Box auf Grundlage einiger seiner wertvollsten Whisky-Bestände neu aufleben lässt.

Das Vorbild für Delos: der 2018 eingestellte Compass Box Asyla. Den lebhaften Charakter des Blends lässt man nun wiederauferstehen. Dazu tragen alte und rare Whisky-Komponenten bei. Den Malt-Anteil liefern die Brennereien Glen Elgin, Imperial und Miltonduff mit Noten von exotischen Früchten und Vanille aus amerikanischer Eiche. Üppiger und duftender Grain Whisky von Cameronbridge bewahrt das zarte Mundgefühl, einst Markenzeichen von Asyla.



Wer sich fragt, warum man Asyla nicht neu auflegt: Wie von antiken Mosaiken, etwa der griechischen Insel Delos, fehlen zu viele Teile, um den Blended Scotch als dauerhaften Bestandteil der Range zu restaurieren.

Delos – The Extinct Blends Quartet

Compass Box Blended Scotch Whisky

Abgef. 11/22

Zusammensetzung: Imperial Single Malt (33,4%), Glen Elgin Single Malt (28,5%), Miltonduff Single Malt (21,2%), Cameronbridge Single Grain (16,9%)

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Recharred American Oak Barrel

5.520 Flaschen (insgesamt)

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Süße Saftigkeit legt sich in sanften Wellen von reifer Birne, Ananas, Orangenöl und Vanillecreme über die Nase.



Gaumen: Ein Zusammenspiel von Fruchttörtchen und weißer Schokolade schmeichelt dem Gaumen, während die Reife der einzelnen Whiskys allmählich Guave, Heidekraut, Honig und Chai-Gewürze zum Vorschein bringt.