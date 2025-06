Suche beendet – Charles Gibb ist neuer CEO bei Whistle Pig

Im Januar haben wir darüber berichtet, dass nach dem Abgang von Jeff Kozak als CEO und seiner Fokussierung auf die Position eines Beraters für den Übergang das Unternehmen auf der Suche nach einer Neubesetzung war. Interimsmäßig hat damals WhistlePig-Vorstandsmitglied Marty Birkel den Job übernommen.

Nun aber hat man den geeigneten Kandidaten für den Job als CEO gefunden: es ist Charles Gibb, der acht Jahre lang als CEO für die amerikanische Abteilung von Fever Tree fungierte. Zuvir war er für Bacardi, LVMH und Diageo tätig. Moët Hennessy, an die Whistle PigEnde 2020 einen Minderheitsanteil des Unternehmens verkauft hat, ist eine Divison von LVMH – von daher gibt es auch eine offensichtliche Verbindung zum Miteigentümer.

Gibbs, gebürtiger Schotte, zur Übernahme seines neuen Jobs:

“As a Scot, I could not be more excited to be joining this exceptional American whiskey brand. I thrive in an innovative, dynamic and entrepreneurial environment. I’ve been involved with start-ups, initiated new markets and transformed developed markets by breaking apart paradigms to accelerate growth. That’s exactly what WhistlePig does with whiskey. We have the perfect mix to shake up the market. Or stir up, if you prefer.”

Und ein Statement von Whistle Pig Mitbegründer Wilco Faessen:

“Post an extensive search process, where we had an opportunity to consider various exceptional candidates, we are excited to welcome Charles to the WhistlePig team as we tackle the next phases of growth. We also want to express our gratitude to Marty Birkel for taking the reins as CEO on an interim basis to enable a thorough search, and the upcoming transition.”