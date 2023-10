Moët Hennessy eröffnet die Festsaison mit erlesenen Geschenkinspirationen

Moët Hennessy ist immer eine gute Adresse, wenn es um stilvolle flüssige Geschenke gibt, sei es jetzt bei Champagner oder Cognac (beides nicht unser Thema hier), oder natürlich auch bei Whisky: Wer Ardbeg, Glenmorangie und Whistle Pig im Portfolio hat, der hat was zu bieten.

Hier der Geschenk-Guide für Whiskyliebhaber – mit Bezugsquellen in Österreich. Unsere geneigten deutschen Leser werden sicherlich beim Fachhändler ihres Vertrauens fündig:

IT’S CELEBRATION TIME! GENUSSVOLLE GESCHENKE FÜR DIE FESTTAGE

Feierliche Anlässe stehen vor der Tür und Moët Hennessy präsentiert exquisite Geschenkideen! Mit diesen exklusiven Geschenksets wird die Suche nach den perfekten Geschenken für unsere Liebsten zu einem einzigartigen Erlebnis.

Um die alljährliche Hektik bei der Geschenksuche zu umgehen, sorgt dieser Gifting-Guide für reichlich Inspiration: Mit der Auswahl an exklusiven Whisky-Präsenten aus dem Hause Moët Hennessy wird das Fest zu einem ganz besonderen und völlig entspannten Highlight.

ARDBEG

ARDBEG AN OA, TEN YEARS OLD, UIGEADAIL & CORRYVRECKAN GIFTBOX

Für Liebhaber:innen, die gerne einen Whisky zu ihrer Zigarre genießen, ist ein Ardbeg die ideale Geschenkidee. In verschiedensten Ausführungen wie beispielsweise dem An Oa, der Süße und Cremigkeit vereint, oder einer der Special Editions wie Uigeadail und Corryvreckan, welche die Rauchigkeit und die bekannten torfigen Aromen von Ardbeg kombinieren – gibt es für jeden Gaumen die genau richtige Menge an Intensität. In den waldgrünen Geschenkboxen präsentiert sich jede der Flaschen als perfekte Dekoration für festliche Tafeln.

Ardbeg An Oa und Ardbeg Ten Years Old sind zur UVP von € 60,50,- und € 55,- online bei weisshaus.at verfügbar.

Ardbeg Uigeadail und Corryvreckan im Geschenkkarton sind zur UVP von € 82,50,- und € 121,- im ausgewählten Fachhandel (z.B. Vinothek St.Stephan und online bei weisshaus.at) erhältlich.

GLENMORANGIE

GLENMORANGIE A TALE OF TOKYO

Dr. Bill ließ sich von seinen kulinarischen Erlebnissen in Tokio inspirieren und kreierte einen Whisky in Mizunara-Eichenfässern. Der Whisky bietet Kontraste von Pfeffer, Kirsche und Kokosnuss mit Aromen von Orangenzeste, Weihrauch und Eiche. In einer einzigartigen Flasche, designt vom japanischen Künstler Yamaguchi Akira, spiegeln sich die berühmtesten Wahrzeichen Tokyos sowie versteckte Botschaften aus der Glenmorangie Distillery wider.

Glenmorangie A Tale of Tokyo ist zur UVP von € 82,- im ausgewählten Fachhandel (z.B. Vinothek St. Stephan und online bei weisshaus.at) erhältlich.

GLENMORANGIE 10 Y.O. THE ORIGINAL, 12 Y.O. THE LASANTA, 14 Y.O. THE QUINTA RUBAN & 16 Y.O. NECTAR

Glenmorangie ist in seiner Urform seit 1983 beinahe ohne Unterbrechung der bestverkaufte Single Malt Schottlands. Der Whiskey ist ein edler Tropfen für einzigartige Momente und erscheint in neuem, edlem Design pünktlich zur Festsaison. Die Flasche des Glenmorangie 10 Years Old The Original erstrahlt in einer frischen Aufmachung und der 12 Years Old The Lasanta sowie der 14 Years Old The Quinta Ruban und der Nectar 16 Years Old präsentieren sich in brandneuen Verpackungen, die das Herz aller Whiskey-Liebhaber:innen höher schlagen lassen und auch frischen Wind in die Mini-Bar bringen.

Diese Glenmorangie Editionen sind im ausgewählten Fachhandel (z.B. bei Vinothek St. Stephan und online bei weisshaus.at) erhältlich:

– Glenmorangie 10 Years Old The Original zur UVP von € 41,-

– Glenmorangie 12 Years Old The Lasanta zur UVP von € 52,-

– Glenmorangie 14 Years Old The Quinta Ruban zur UVP von € 54,-

– Glenmorangie 16 Years Old Nectar zur UVP von € 70,-

WHISTLEPIG

WHISTLEPIG

Mit dem zehn Jahre alten Straight Rye Whisky fing die Geschichte von WhistlePig im amerikanischen Vermont an. Hauptsächlich aus „Ultra-Premium“-Roggen hergestellt, ist er ein Whisky für echte Fans. In einer exklusiven Edition können der WhistlePig Rye Whisky 10 Years Old, der WhistlePig Rye Whisky 12 Years Old oder der WhistlePig 15 Years Old in edler Aufmachung verschenkt werden und sind ein wahres Highlight!

Die WhistlePig Rye Whisky 10, 12 und 15 Years Old Giftbox Editions sind zur UVP von € 79,9,-, €123,80,- und € 203,70,- im ausgewählten Fachhandel (z.B. bei Zeughaus, der Vinothek St. Stephan, Weisshaus sowie bei Interspar am Schottentor) erhältlich.