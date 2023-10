Kirsch Import-Neuheiten: 3x Signatory Very Cloudy, GlenAllachie Single Madeira Barrique for Germany, Teerenpeli Weden emo

Normalerweise ist der Dienstag der Tag, an dem wir über die Neuheiten von Kirsch Import berichten können – aber da gestern ein Feiertag war, sind die Infos erst heute bei uns in der Redaktion eingegangen: Mit insgesamt fünf neuen Abfüllungen können wir Sie heute zumindest informativ verwöhnen – für den tatsächlichen Genuss verweisen wir Sie dann an Ihren Fachhänder.

Hier also die News über drei neue Signatory Very Cloudy (Mortlach, Bunnahabhain und Caol Ila), den exklusiven GlenAllachie Single Madeira Barrique for Germany, und den Teerenpeli Weden emo, die zweite Ausgabe der Amarone Cask Trilogy:

Vollmundig genießen mit Signatory Very Cloudy: Neue Islay- und Speyside-Lieblinge

1988 gründete Andrew Symington die Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. und füllt seitdem von Pitlochry in den Highlands aus exklusive Fässer unterschiedlichster schottischer Brennereien ab. Seine limitierten Genusserlebnisse aus einzelnen oder wenigen Fässern kommen in Reihen auf den Markt – wie der Un-Chillfiltered Collection. Deren Very Cloudy Whiskys sind natürlich trüb. Der Grund: Trotz nur 40% vol. werden die Single Malts nicht kühlfiltriert. So behalten sie ihr volles Aroma. Und sind zugleich echte Blickfänger.



In dieser Woche legt Signatory mit einer Neuauflage eines beliebten Klassikers aus der Speyside nach: Der Mortlach 2014/2023, vielschichtig destilliert in unterschiedlich geformten Pot Stills, reifte 9 Jahre lang in drei Bourbon Hogsheads.



Auch zwei Islay Single Malts zählen zu Dauerbrennern der Reihe. Der Bunnahabhain Staoisha 2014/2023 stammt aus dem rauchigen Zweig der Brennerei und verbrachte seine 8 Jahre in Dechar/Rechar Hogsheads. Diese wurden vor der Befüllung zunächst ausgeschabt und dann erneut ausgebrannt. Der Effekt: eine stärkere Interaktion zwischen Holz und Destillat.



Ebenso intensiv rauchig ist der Caol Ila 2015/2023, der vor rund 8 Jahren an der Ostküste der Whiskyinsel Islay destilliert wurde und in Bourbon Hogsheads lagerte.

Mortlach 2014/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection – Very Cloudy



9 Jahre

Dest. 07/04/2014

Abgef. 07/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fassnr. 300299, 300300, 300301

Fasstyp: Bourbon Hogsheads

1.375 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain Staoisha 2014/2023 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection – Very Cloudy



8 Jahre

Dest. 23/10/2014

Abgef. 07/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fassnr. 10687, 10714, 10729, 10747

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

1.990 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2015/2023 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection – Very Cloudy



8 Jahre

Dest. 16/06/2015

Abgef. 07/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fassnr. 313840, 313844, 313852

Fasstyp: Bourbon Hogsheads

1.450 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aus der Hand der Branchen-Ikone: The GlenAllachie Single Madeira Barrique for Germany

Sie sind maximal individuell und zeigen doch die gesamte Bandbreite einer einzelnen Brennerei: Single Cask Whiskys sind unbestritten etwas Besonderes und wissen selbst gestandene Fans einer Destillerie immer wieder zu überraschen. Dank eines rund 50.000 Fässer starken Portfolios, cleveren Fassmanagements und dem Talent eines Billy Walker gelingt The GlenAllachie dieses Kunststück regelmäßig. Zur Freude anspruchsvoller Genießer wächst die Raritäten-Range heute um den exklusiven The GlenAllachie 2009/2023 – Madeira Barrique.



Das Single Cask für den deutschen Markt ist eine begrenzt verfügbare Kostbarkeit und wird entsprechend edel verpackt: Außen ist die Geschenkbox mit Gold geprägt und von Hand nummeriert, innen mit weichem Samt ausgelegt.



Der auf 274 Flaschen limitierte Speyside Single Malt reifte seit Mai 2009 in einem Barriquefass, das mit dem traditionellen Likörwein Madeira vorbelegt war. Fassstark abgefüllt, entfaltet er komplexe Noten von Apfelschalen, Kardamom, Nüssen sowie Orangenschalen und Ingwer, die perfekt zum letzten Jahresquartal passen.

The GlenAllachie 2009/2023 – Madeira Barrique

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany



14 Jahre

Dest. 15/05/2009

Abgef. 06/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Madeira Barrique

Fassnr. 7651

274 Flaschen

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:

Nase: Wellen von Apfelschalen, Heidehonig und hellen Trauben, gefolgt von Kardamom, Ananas und Gebäck, mit einem Hauch von Karamell und Walnussöl.



Gaumen: Schichten von Pfirsich und Haselnuss, mit karamellisiertem braunem Zucker, Karamell und Honig.



Nachklang: Orangenschalen und Ingwerwürze.



Rote Früchte & Vanille: Teerenpeli Weden emo setzt Amarone Cask Trilogy fort

Vor fast genau 21 Jahren wurde erstmals Rohbrand in Finnlands erster und größter Whiskydestillerie gebrannt: Teerenpeli. Die weichen, süßen, zum Teil floralen Whiskys der finnischen Pioniere sind so beliebt, dass Teerenpeli mit zwei Pot Stills von Forsyths über 100.000 Liter Alkohol im Jahr produziert – rein mit erneuerbarer Energie. Eine erstaunliche Menge für das dünn besiedelte skandinavische Land, in dem Verkauf von und Werbung für alkoholische Getränke zahlreichen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.



Die Produktionsmengen gründen auch auf Teerenpelis Beliebtheit außerhalb Finnlands – etwa in Deutschland. Fans der feinen Tropfen können sich jetzt auf eine weitere wohlgereifte Neuheit freuen. Nach dem Teerenpeli Vetehinen 10 y.o. setzt der ebenfalls 10 Jahre alte Teerenpeli Weden emo die Amarone Cask Whisky Trilogy fort. Und zwar mit deutlich kräftigeren 50,7% vol. In Bourbonfässern gereift und in Amarone-Rotweinfässern veredelt, vereint der Single Malt üppige Noten von roten Früchten und Vanille.

Teerenpeli Weden emo

Single Malt Finnish Whisky

Amarone Cask Whisky Trilogy, Part 2



10 Jahre

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Bourbon Casks, Amarone Wine Casks (Finish)

1.120 Flaschen (insgesamt)

50,7% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert