Glenfiddich hat die neuen Limited Editions der Core Range für 2023 heute vorgestellt – diesmal in Zusammenarbeit mit dem finnischen und in New York lebenden Künstler Santtu Mustonen. Die Limited Editions werden in schönen Geschenkkartons mit aufwendigem Design präsentiert, gemeinsam mit jeweils einem passend gestalteten Flachmann – wir zeigen Sie Ihnen hier und liefern auch die uns zur Verfügung gestellten Hintergrundinfos dazu. Wer sie kaufen will, muss sich noch etwas gedulden, sie erscheinen Anfang November:

A Gift To Spark Celebration: Glenfiddich und Künstler Santtu Mustonen präsentieren Limited Edition für 2023

Die exklusiven 12YO, 15YO und 18YO Single Malt Whiskys von Glenfiddich erleben ein Remake. Künstler Santtu Mustonen hüllt die ikonischen Abfüllungen auch dieses Jahr in eine limitierte Verpackung. Die Limited Edition bildet eine Fusion zwischen kreativer Interpretation und erlesenem Geschmack der Whiskys. In der Verpackung befindet sich, neben einer Abfüllung, ein Flachmann im selben farbenfrohen Design. Die einzigartigen Premium-Geschenkboxen laden das ganze Jahr über zum Zelebrieren von besonderen Menschen und Momenten ein.

DIE ILLUSTRATION

Das exklusive Design zeigt den Glenfiddich Hirsch in einer lebhaften Illustration. Glenfiddich bedeutet „Tal des Hirsches“ und Santtu Mustonen bietet eine aufregende Neuinterpretation dieses Symbols, das bei Whisky-Liebhabern auf der ganzen Welt bekannt ist. Seine Darstellung der umliegenden Landschaft ist von der Hochlandquelle Robbie Dhu geprägt, die seit 1887 die einzige Wasserquelle der Glenfiddich-Destillerie ist. Darüber hinaus komplementieren die Pagodendächer der Destillerie das Design. Das V-Symbol steht für die Heimat von Glenfiddich, The Valley of the Dear. Die feierlichen Bänder greifen den Geschenkcharakter der Limited Edition auf. Farblich ist das jeweilige Design auf die Geschmacksnoten der verschiedenen Abfüllungen abgestimmt. Die Limited Edition ist ab Anfang November 2023 erhältlich.

Ein weicher, milder Geschmack

Der Geschmack des Glenfiddich 12YO Single Malt Scotch Whisky ist ausgewogen. Noten von Karamell und frischer Birne verleihen ihm einen Hauch von Fruchtigkeit, während der Sahne- und Eichencharakter Tiefe und Fülle geben. Er kann pur, um die Aromen voll zu entfalten, oder mit ein paar Tropfen Wasser genossen werden.

UVP 34,99 Euro

Gewürze, Honig und Fruchtaromen

Aromen von Vanillepudding unterstreichen Noten von Marzipan, Zimt und Ingwer. Um den vollen Charakter zu erleben, sollte dieser Whisky pur genossen werden. Die reichhaltigen Fruchtaromen und Noten von Birne machen den 15YO ideal für eine Dinnerparty z.B. als Begleiter zu Käse.

UVP 54,99 Euro

Tiefgründig und komplex

Bratapfel, reifes Obst und Datteln prägen den Geschmack dieses Whiskys. Intensive Aromen von Trockenfrüchten verbinden sich mit erdigem Eichenholz und verleihen der Abfüllung Tiefe und Komplexität. Der Glenfiddich 18YO Single Malt Scotch Whisky kann pur, um sein volles Aroma zu entfalten, oder mit ein paar Tropfen Wasser, für einen etwas süßeren Geschmack, genossen werden. Empfehlenswert ist die Kombination mit einem Stück Obstkuchen, um die Gewürznoten zu unterstreichen.

UVP 89,99 Euro

Der Künstler

Der in Finnland geborene und in New York lebende Santtu Mustonen arbeitet mit Malerei, Bewegtbild und neuen Technologien. Seine Werke wurden bereits in Galerien von Brooklyn bis Helsinki ausgestellt. Inspiriert durch Glenfiddichs visionäre Whisky Herstellung, entwarf Santtu ein unverwechselbares Design.

„Glenfiddich war schon immer etwas Besonderes für mich. Mein Vater hatte, seitdem ich denken kann, eine Flasche dieses Whiskys im Regal stehen. Es war der erste Single Malt Whisky, den ich probiert habe. Aus diesem Grund ist die Limited Edition das perfekte Geschenk für meinen Vater.“ SANTTU MUSTONEN