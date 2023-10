Compass Box will Destillerie und Besucherzentrum in Fort William bauen

Gleich an der nördlichen Einfahrt nach Fort William, nicht unweit der Ben Nevis Distillery, will der Londoner Blender Compass Box eine neue Destillerie und ein Besucherzentrum errichten.

Die Pläne für das Gebäude bei der A82 in Lochybridge sind laut einem Artikel in Herald Scotland bereits eingebracht worden, sie soll auf einem Gelände des Inverlochy Castle Estate gebaut werden, gemeinsam mit einem Blending Centre.

Haute werden die Pläne für die Brennerei und die anschließenden Gebäude von der Highland Council begutachtet, und wir werden natürlich berichten, wie es damit weitergeht.

Von Frazer Coupland, dem Chief Executive der Lochaber Chamber of Commerce. kommt zu den Plänen ein ausgesprochen positives Statement:

„It’s a great product and a great concept. They want to tell the story of blending whisky. They want to start making their own spirit but they’ve been blending whisky for 20 years. As a visitor experience, it would be amazing as no one else is talking about that side of the industry.“