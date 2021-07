PR: WhistlePig – Der Rye Whiskey der Extraklasse kommt ab August nach Deutschland

Mit August betritt der Premium Rye Whiskey WhistlePig den deutschen Markt – mit zunächst drei Abfüllungen. Wir konnten gestern dabei sein, als die Destillerie aus Vermont/USA durch Chief Blender Meghan Ireland und Gregory Gatti, Vice President Global Sales und Strategy vorgestellt wurde.

Die junge Brennerei in einer Farm in Shoreham wollte den Rye Whiskey neu erfinden und sammelte mit ihren Whiskeys Preise en masse ein. Mit Hilfe von Möet Hennessy will man nun auch den europäischen Whiskeygenießer überzeugen – die Presseaussendung zum Markteintritt und zu den drei Rye Whiskeys, mit denen man hierzulande antritt, finden Sie nachfolgend.

TRADITION RESPEKTIEREN. DEN FORTSCHRITT IM BLICK.

WhistlePig – Der Rye Whiskey der Extraklasse

Vom verrufenen Getreide zum Geheimtipp des Whiskeys: Roggen! Einst war Rye Whiskey die führende amerikanische Spirituose, fiel jedoch mit der Prohibition in Ungnade… bis sich eine engagierte Gruppe von Rye-Enthusiasten an einem unscheinbaren Ort auf die Suche nach dem perfekten Whiskey machten. Mit der Vision, Rye neu zu erfinden, fanden sie in Shoreham, Vermont (USA) eine Farm mit 200 Hektar Ackerland für den Roggen- und Getreideanbau. Der ehemalige Milchviehstall wurde restauriert und neues Leben als Brennhaus eingehaucht, während die frühere Milchkammer beste Voraussetzung für die Whiskey-Abfüllung bot.

Was sich wie eine verrückte Idee liest, entwickelte sich zu einer bedeutenden Geschichte: WhistlePig ist der erste Whiskey mit null Generationen Familientradition. Visionär, Gründer und Brennmeister Dave Pickerell schuf einen Raum für experimentellen Whiskey und überließ ihn dann dem jüngsten, rastlosesten und rebellischsten Team der gesamten Branche. Denn er wusste: Sie werden nie aufhören für Rye zu kämpfen, die Grenzen amerikanischen Whiskeys zu sprengen und dabei auch zuzulassen, Fehler zu machen. Natürlich gibt es viel aus der Vergangenheit zu lernen. Dennoch glauben die Köpfe hinter WhistlePig, dass die besten Zeiten für Rye Whiskey noch vor ihnen liegen:

„Wir probieren ständig neue Dinge aus, um das Potenzial des Ryes weiter zu erschließen. Wir bewahren das, was ihn großartig macht, verwerfen den Rest und gehen immer wieder neue Wege, um noch besser zu werden.“

Nach einigen Jahren des Experimentierens verpflichtete sich das WhistlePig Team, den besten und interessantesten Rye Whiskey der Welt handwerklich herzustellen. Und der Erfolg gibt ihnen Recht.

Im Jahr 2007 wurde WhistlePig gegründet und hat sich seitdem zur Nummer-1-Destillerie exquisiter Premium-Rye-Whiskeys in Nordamerika entwickelt. Mit der Eröffnung der Destillerie im Herbst 2015 ist WhistlePig zu einer der wenigen handwerklichen Farm-Manufakturen für Rye-Whiskey in Vermont geworden. Die kühnen und sehr ungewöhnlichen Abfüllungen, für die WhistlePig steht sind ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Das Geheimnis dahinter? Immer besser zu werden, denn es gibt viel zu erforschen. Die Macher von WhistlePig treiben sich selbst immer weiter, neue Wege zu beschreiten und aus Fehlern zu lernen. Nur diese Erfahrung lässt die Rye Whiskeys großartig werden, internationale Prämierungen bestätigen dies.

DIE WHISKEYS VON WHISTLEPIG

Roggen ist ein heikles Getreide. Es ist schwierig anzubauen und braucht – wie ein großer Wein – viele Jahre, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Zum Glück können die Macher von WhistlePig inzwischen auf einen bedeutenden Bestand außergewöhnlich gereifter Rye Whiskeys zurückgreifen. Aber Alter ist nicht alles. Und so begann die Besessenheit im Finishing, der Nachreifung: Dazu wurde die ganze Welt nach interessanten Fässern abgesucht und beschafft. Zusätzlich eigene Fässer entwickelt, deren Eichenholz direkt von der eigenen Farm stammt. Der Whiskey in verschiedene Fässer gefüllt und dann begann der schwierigste Teil der Arbeit: dem WARTEN. Einige Nachreifungen fügten dem Whiskey nichts hinzu. Aber andere brachten neue Ebenen von Komplexität und Tiefe ein. Gesetzlich vorgeschrieben muss Rye Whiskey aus mindestens 51 Prozent Roggen hergestellt sein… WhistlePig stammt aus fast 100 Prozent Roggen, wodurch weniger Süße, aber viel mehr Geschmack entsteht.

DIE WHISTLEPIG RANGE IM ÜBERBLICK

DAS ORIGINAL: Der Geist der Revolution WHISTLEPIG SMALL BATCH RYE – 10 YEARS

Einfallsreichtum, Innovation und ein furchtloses Streben nach Geschmack führten zur Entdeckung eines gealterten Rye-Whiskey- Lagers in Kanada. WhistlePig retteten den Bestand vor seinem unglücklichen Schicksal und reifte ihn weiter in frischer, amerikanischer Weißeiche, bevor ein Finish in Bourbonfässern erfolgte. Zu 100 Prozent in Handarbeit abgefüllt, ist dieser Whiskey mit 100 Proof (50 Vol. Prozent Alkohol) und zu 100 Prozent aus ungemälztem Roggen. Eine mutige Entscheidung und die Geschichte von WhistlePig begann damit. Inzwischen zählt der 10 Years zu den höchstprämierten Rye Whiskeys der Welt, die Quintessenz des Roggen Whiskeys.

Verkostungsnotiz

An der Nase: Orangenzeste, Karamell und Anis, Noten von Tabak und rauchiger Eiche

Am Gaumen: Kräftig, mit würzigen Roggenaromen und Toffee, gefolgt von Vanille und Minze Finish: Lang und würzig, mit rauchiger Eiche und einem Hauch Karamell im Nachhall

Verfügbar ab August 2021 / UVP: 76,00 €

AVANTGARDE DES FINISHING: Amerikanischer Rye im Stil der Alten Welt WHISTLEPIG OLD WORLD RYE – 12 YEARS

Dieser 12-jährige Rye Whiskey (43 Vol. Alkohol) ist die Summe von drei Finishes mit einem eigenen, unverwechselbaren Geschmacksprofil. Nach über einer Dekade der Reifung in New American Oak, neuer amerikanischer Weißeichenfässer, erfolgt eine dreigeteilte Nachreifung in ehemaligen Süßweinfässern: Ein kleiner Teil von 7 Prozent reift in Portweinfässer, ein weiterer Teil in französischen Sauternes-Fässer mit 30 Prozent und der Hauptanteil in Madeira-Fässern mit 63 Prozent. Wiedervereint im gemeinsamen Blend schuf der Master Blender eine Quintessenz aus neuer und alter Welt mit klarem Schwerpunkt die Geschmacksvielfalt des Ryes hervorzuheben.

Verkostungsnotiz

An der Nase: Datteln, Rosinen, Honig, Orangenmarmelade und gedeckter Apfelkuchen

Am Gaumen: Aprikose und Honig, gefolgt von einer Explosion würzigem Roggen mit Aromen von Pflaumen, Karamell und Minze.

Finish: Kandierte Früchte, gefolgt von Eichenaromen, dunkler Schokolade und Buttertoffee

Verfügbar ab August 2021 / UVP: 115,00 €

DIREKT AUS VERMONT: WHISTLEPIG ESTATE OAK RYE – 15 YEARS

Einer der ältesten von uns abgefüllten Whiskeys ist auch das erste WhistlePig Produkt, das in Vermont Estate Oak gereift ist. Das Holz von unserer Farm hat mehr Ringe als die übliche amerikanische Eiche, die sonst für Whiskey-Fässern verwendet wird. Das gibt dem Whiskey die Gelegenheit, tiefere Aromen während der Reifung zu aufzunehmen. Mit einem Alkoholgehalt von 92 proof ist der Whiskey durchsetzungsfähig und weise – jenseits seiner Altersangabe. Und er rühmt sich mit 97 Punkten vom Wine Enthusiast. In dieser Flasche befindet sich die Krönung jahrelanger Geduld – ein Whiskey, die aus unseren besten Beständen ausgewählt wurde, um mehr als ein Jahrzehnt lang zu reifen.

Verkostungsnotiz

An der Nase: Karamell-, Vanille- und Eichennoten dominieren, gefolgt von einer kräftigen Würze mit Tabak und einem Hauch gerösteter Orangen.

Am Gaumen: Warm und cremig mit Buttertoffee, Gewürzen, dunkler Schokolade und Ledernoten.

Finish: Lang, warm und einladend, mit Eichen- und Karamellnoten und einem Hauch gewürztem Roggen

Verfügbar ab August 2021 / UVP: 199,00 €