PR: Einladung zum 19. IfGB-Forum Spirituosen und Brennerei am 5. und 6. Oktober in Höhr-Grenzhausen

Für die Brenner und Spirituosenerzeuger unter unseren Lesern interessant: Das 19. IfGB-Forum Spirituosen und Brennerei findet in diesem Jahr am 5. und 6. Oktober in Höhr-Grenzhausen statt und dient wie immer dem Informationsaustausch mit Kollegen, Zulieferern, Instituten und Ministerien. Details zum Forum hat uns der Veranstalter übermittelt:

Einladung zum 19. IfGB-Forum Spirituosen und Brennerei am 5. und 6. Oktober in Höhr-Grenzhausen

Das 19. IfGB-Forum folgt einer Einladung des Hauptsponsors Heuft Systemtechnik sowie der Brennerei Hubertus Vallendar und tagt am 5. und 6. Oktober 2021 in Höhr-Grenzhausen. Co-Sponsor der Veranstaltung ist neben der Brennerei Hubertus Vallendar der Verschlusshersteller Vinolok. Das zweitägige Vortragsprogramm am 5. und 6. Oktober im Tagungshotel Zugbrücke wird von den Betriebsbesichtigungen bei der Heuft Systemtechnik und der Brennerei Hubertus Vallendar abgerundet. Den Begrüßungsabend am Dienstag richtet der Hauptsponsor in seinem Kundenzentrum in Burgbrohl aus.

Mit einem weltweit agierenden Inspektions-Experten, einer regionalen Brennerei, die auch international erfolgreich ist, sowie einem auf Nachhaltigkeit bedachten Hersteller von Glasverschlüssen ist bereits ein facettenreicher Themenpool eröffnet. Dieser wird von Experten aus Analytik, Sensorik und Technologie ergänzt. Außerdem ist die Digitalisierung unterschiedlichster Prozesse ein aktuelles Thema. Die Rahmenbedingungen der Spirituosenherstellung und Vermarktung werden in bewährter Weise von Experten aus Verband und Ministerium erläutert. Alle Details entnehmen Sie bitte dem Tagungsprogramm.

Wir beobachten und bewerten kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Entwicklung und werden die im Oktober gültigen Regeln der Behörden bei der Tagungsdurchführung selbstverständlich berücksichtigen. Die ausgezeichneten Erfahrungen des Vorjahres machen Mut, dass mit guter Disziplin aller Beteiligten eine erfolgreiche und infektionsfreie Tagung auch in diesen Zeiten durchführbar ist.

Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie in Höhr-Grenzhausen als Teilnehmer unseres 19. IfGB-Forums Spirituosen und Brennerei begrüßen zu können. Die Online-Anmeldung können Sie hier vornehmen.