Das Whisky-Jahr findet nun auch in Hamburg einen ersten Höhepunkt: Die traditionsreiche HANSE SPIRIT lädt am 13. und 14. Februar wieder Whiskybegeisterte in die Halle B4 der Messe Hamburg – mit einer Vielzahl von Ausstellern und Tasting Classes. Als Marken-Partner der Messe fungiert diesmal die Islay-Brennerei Bruichladdich.

Alles zur Messe finden Sie hier in der Übersicht, die uns der Veranstalter geschickt hat:

Am 13. und 14. Februar 2026: Die HANSE SPIRIT in Hamburg

Am 13. und 14. Februar 2026 findet in Hamburg bereits zum 14. Mal die HANSE SPIRIT statt, eine der größten Spirituosenmessen Deutschlands.

In der Halle B4 der Hamburg Messe präsentieren Aussteller eine große Markenvielfalt – von Whisk(e)y, Rum und Cognac über Gin, Liköre und Edelobstbrände bis hin zu weiteren Spezialitäten. Hunderte von Spirituosen können offen verkostet werden. Hersteller, Importeure und Markenbotschafter beraten fachkundig und geben Empfehlungen zum Genuss, ob pur oder gemixt.

Mit 59 Ausstellern bietet die Messe eine beeindruckende Reise durch die Welt der Spirituosen. Ob charakterstarke Whisk(e)ys, exotische Rums, feine Cognacs, Gins. Edelbrände und Liköre – hier trifft Tradition auf Moderne. Neben großen, bekannten Marken präsentieren sich auch junge Manufakturen und neue kreative Unternehmen.

Die Verbrauchermesse richtet sich an Genießer ebenso wie an Fachbesucher aus Handel und Gastronomie. Ergänzend zu den Verkostungen am Stand finden separat geführte Tastings mit Experten statt. Die finden dieses Mal in ganz besonderem Ambiente statt: In der Halle laden zwei Reisebusse zu diesen besonderen Genuss-Reisen ein – ohne sich dabei vom Fleck zu bewegen.

Über die Halle verteilt laden Small-Talk-Bereiche mit Stehtischen zum Austausch und Fachsimpeln ein, ergänzt um Sitzgelegenheiten zum Entspannen. 3 Wasserspender mit je zwei ähnen, Glastauschstation, Speisenstände und Foodtrucks sorgen für einen komfortablen Rahmen rund um den Spirituosen-Genuss.

Besonderer Partner der HANSE SPIRIT 2026 ist die bekannte schottische Brennerei Bruichladdich. Auf der Hebrideninsel Islay arbeitet sie unter der Prämisse „Terroir matters“ und setzt auf regionale Rohstoffe. Jede Flasche abgefüllten Whiskys lässt sich bis zu den schottischen Feldern und den Bauern zurückverfolgen, die die Gerste angebaut haben. Der Produktionsprozess vom Destillieren über die Reifung in den Fässern bis hin zum Abfüllen findet ausschließlich vor Ort auf Islay statt. Bruichladdich begrüßt alle Besucher und Besucherinnen mit einem kostenlosen Dram im Eingangsbereich.

Die Messe ist gut erreichbar und liegt nahe der U-Bahn-Station Messehallen und der S- & U-Bahnstation Dammtor. Die Öffnungszeiten der HANSE SPIRIT 2026 sind Freitag 15–22 Uhr, Samstag 12–20 Uhr. Tickets und Tastingplätze können online gebührenfrei über www.hanse-spirit.de gebucht werden und sind vor Ort, soweit noch verfügbar, bargeldlos erhältlich.