Doppel-Gold für Penninger bei den World Whiskies Awards 2026

Schöne Auszeichnung für die Hausbrennerei Penninger aus dem bayerlischen Waldkirchen: Bei den World Whiskies Awards 2026 in London gab es Doppel-Gold und zwei Silbermedaillen für ihre Whiskys. Inhaber und Destillateurmeister Stefan Penninger wird im März persönlich nach London reisen, um dort die Auszeichnungen für die Arbeit der Destillerie entgegenzunehmen.

Mehr Infos gibt Ihnen die nachfolgende Presseaussendung, die wir aus der Brennerei für Sie erhalten haben:

Waldkirchener Pioniergeist überzeugt Londoner Fachjury: Doppelgold für Penninger bei den World Whiskies Awards 2026

Ein Paukenschlag für die bayerische Whisky-Szene: Bei den World Whiskies Awards (WWA) in London hat die Hausbrennerei Penninger aus Waldkirchen bewiesen, dass sie zu den spannendsten Newcomern der internationalen Whiskywelt gehört. Inhaber und Destillateurmeister Stefan Penninger sicherte sich mit seinen Kreationen gleich zwei Mal Gold und zwei Mal Silber. Damit positioniert sich das Familienunternehmen als eine der aufstrebendsten Whiskyadressen Deutschlands.

In der Arena der Weltbesten

Die World Whiskies Awards sind die absolute A-Klasse der Branche. Die Jury in London besteht aus den renommiertesten Experten der Welt – jenen „Icons of Whisky“, die normalerweise die Standards für die prestigeträchtigsten Scotch Single Malts setzen. Dass eine Brennerei aus dem Bayerischen Wald bei dieser strengen Blindverkostung derart überzeugt, ist ein klares Zeichen für das enorme Potenzial, das in den Kellern in Waldkirchen reift.

Die Ergebnisse: Brief und Siegel für deutsche Spitzenqualität

Die Auszeichnungen sind weit mehr als nur Medaillen; sie sind ein offizielles Qualitätsversprechen an

die Genießer. In den deutschen Kategorien setzten sich die Waldkirchener Destillate an die Spitze:

Best Single Cask Single Grain Whisky Germany (Gold): Penninger 16 States Celtic Style .

. Best Grain Whiskey Germany (Gold): Kirchham Cask 46 % .

. Silber: Penninger Bavarian Single Malt (Kategorie Single Malt).

(Kategorie Single Malt). Silber: Penninger TROAD Whiskey (Kategorie Grain Whiskey

Diese Titel zementieren den Status von Penninger als exzellente Adresse für deutsche Whisky-Kultur, lange bevor die Produkte in der breiten Masse als etabliert gelten.

Einladung zur feierlichen Gala-Überreichung in London

Als Krönung dieses Erfolgs wurde Inhaber Stefan Penninger persönlich zur feierlichen Gala – Überreichung im März nach London geladen. In diesem exklusiven Rahmen werden die Urkunden und Trophäen an die internationale Elite der Whisky -Hersteller übergeben. Für die Brennerei aus Waldkirchen ist dies die Gelegenheit, sich auf dem globalen Parkett mit den führenden Köpfen der Branche auszutauschen und den Namen Niederbayerns als erstklassige Whisky-Region zu präsentieren.

Stefan Penninger: „Wir stehen erst am Anfang“

„Diese Awards sind für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir sehen uns als aufstrebende Brennerei, die mit viel Leidenschaft und Experimentierfreude an der Zukunft des bayerischen Whiskys baut. Dsas wir in London von einer Fachjury, die die absolute Weltelite bewertet, so honoriert werden, zeigt uns: Wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Reise im Whisky -Segment hat gerade erst begonnen, und die Zukunft sieht für uns mehr als strahlend aus.“ Inhaber und Destillateurmeister Stefan Penninger

Über die Hausbrennerei Penninger:

Gegründet 1905, ist die Hausbrennerei Penninger aus Waldkirchen tief in der bayerischen Tradition

verwurzelt. Unter der Führung von Stefan Penninger hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren

zu einem innovativen Akteur im Bereich hochwertiger Whiskys und Gins entwickelt. Mit dem Fokus

auf Handwerk, regionale Rohstoffe und moderne Lagerungskonzepte gilt Penninger als einer der

vielversprechendsten Akteure in der deutschen Spirituosenlandsschaft.