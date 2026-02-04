Serge verkostet: Nochmals sieben Ben Nevis

Der dritte Teil der Ben Nevis-Verkostung von Serge Valentin ist heute online gegangen, wiederum sind es sieben Abfüllungen aus der Highland Brennerei, die er im Glas hatte. Die zum japanischen Ashai-Konzern gehörige Destillerie (Nikka) liefert auch heute wieder beste Bewertungen ab, das beginnt bei 86 Punkte und kulminiert dann bei 91 Punkten. Und es sind Bottlings aus den letzten beiden Jahren, sodass man die meisten davon mit etwas Suchen sogar finden könnte.

Hier die Tabelle zu den ausführlichen Tasting Notes:

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 10 yo ‘The Dark Side of the Moon’ (58.3%, La Maison du Whisky, Artist #15, 1st fill sherry finish, cask #202, 655 bottles) 87 Ben Nevis 2018/2025 (46%, Whisky Live Paris Edition, 1st fill oloroso butt, cask #209, 856 bottles) 86 Ben Nevis 1998/2025 (48.3%, The Whisky Jury, refill hogshead, cask #1562, Belgium Exclusive, 92 bottles) 90 Ben Nevis 28 yo 1996/2024 (52.8%, Douglas Laing Xtra Old Particular for The Whisky Exchange, refill butt, 208 bottles) 91 Ben Nevis 1998/2025 (54.3%, Liquid Art, cask #1560, 140 bottles) 88 Ben Nevis 1997/2024 (53.3%, Delia’s Whisky Shop and The Whisky Agency, Christmas Series 2024) 90 Ben Nevis 28 yo 1996/2024 (49.6%, The Antelope & Kanpaikai, refill hogshead, cask #1324, 192 bottles) 89