TTB-Neuheiten: Kilchoman Loch Gorm 2026 Edition, neues Design für Glenfiddich 12yo

Wieder einmal haben wir beim Stöbern in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zwei neue Einträge gefunden, die uns interessant erschienen sind. Zum Ersten ist da ein neuer Kilchoman Loch Gorm 2026 Edition zu sehen, 10 Jahre alt und mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt – mit recht interessanten Tasting Notes am Rückseitenetikett:

Der zweite Fund ist keine Neuheit, sondern im Grunde genommen DER Klassiker unter den Single Malts, nämlich der Glenfiddich 12 Jahre. Der scheint in absehbarer Zeit ein neues Kleid zu bekommen, das deutlich moderner wirkt als die alte Ausstattung. Hier das Etikett: