Hinrichsen’s Farm-Distillery aus Schleswig-Holstein gewinnt internationale Preise

Schöner Erfolg für eine profilierte deutsche Insel-Destillerie: Die Hinrichsen’s Farm-Distillery auf Föhr hat bei den World Whiskies Awards 2026 gleich zwei bedeutende (und zu ihrer Ausrichtung passende) Auszeichnungen errungen): Sie wurde als nachhaltigste Destillerie und beste Single Estate Distillery prämiert.

Der Familienbetrieb sieht sich damit in seiner Arbeit auch abseits von der Qualität seines Whiskys über die Grenzen Deutschlands hinaus bestätigt. Auch wir gratulieren – und veröffentlichen gerne die Presseaussendung, die wir dazu von der Brennerei erhalten haben.

Ein Video-Interview mit Brennmeister Jan Hinrichsen aus dem Dezember können Sie hier bei uns sehen.

Farm-Distillery aus Schleswig-Holstein gewinnt internationale Preise

Hinrichsen’s Farm Distillery bei den World Whiskies Awards 2026 als nachhaltigste Distillery und beste Single Estate Distillery ausgezeichnet

Dunsum/Föhr – Die Hinrichsen’s Farm Distillery von der Insel Föhr ist bei den World Whiskies Awards 2026 gleich doppelt ausgezeichnet worden: als nachhaltigste Distillery sowie als beste Single Estate Distillery.

Der Alkoholkonsum geht seit Jahren zurück – unter anderem aufgrund eines wachsenden Gesundheitsbewusstseins. Wenn jedoch konsumiert wird, spielt eine nachhaltige und biologische Herstellung eine zunehmend wichtige Rolle. Diese Nische wächst langsam gegen den allgemeinen Trend. Seit 2019 wird sie von einer echten Single Estate Distillery aus Dunsum auf Föhr besetzt.

Gerade die jüngere Generation legt Wert auf authentische Geschichten von echten Menschen. Die Hinrichsen’s Farm Distillery ist seit Generationen ein Familienbetrieb. Mutter Marret betreibt das Hofcafé mit Hofladen, Sohn Jonas verantwortet die Bio- Landwirtschaft, Tochter Anna befindet sich noch im Studium und kümmert sich bereits um den Social-Media-Auftritt. Vater Jan produziert den Single Malt Whisky – komplett ohne Zukauf.

Das bedeutet: Das eigene Bio-Getreide wird auf den Feldern der Familie angebaut, anschließend auf dem hauseigenen Malzboden gemälzt, gebraut, gebrannt und schließlich in Holzfässern direkt hinter dem Deich gelagert – zu 100 Prozent auf dem Hof in Dunsum. Genau das zeichnet einen echten Single Estate Whisky aus.

Sogar Kräuter- und Blumensamen der Bio-Felder fließen in den Herstellungsprozess ein. Das handwerkliche Mälzen auf dem alten Heuboden dauert im Winter sieben bis acht Tage, im Sommer etwa fünf. So entsteht ein komplexer, tiefer Geschmack, geprägt von Natur und Terroir.

Auch in der Kategorie Single Estate konnte sich die Hinrichsen’s Farm Distillery gegen große, weltweit bekannte Hersteller durchsetzen.

Ein nachhaltig produzierter Whisky dieser Art lässt sich jedoch nicht günstig herstellen. Die Familie Hinrichsen betont:

„Unsere Natur, unsere Tiere auf dem Hof sowie unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner dürfen am Ende nicht als Verlierer dastehen.“

Wer neugierig geworden ist, findet alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Bestellung unter www.hinrichsens-whisky.de. Darüber hinaus lädt Hinrichsen’s Farm Distillery regelmäßig zu Touren und Tastings auf der Insel Föhr ein, bei denen Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Herstellung und Philosophie der Distillery erhalten.