Video: Jan Hinirchsen über Whisky im Wattenmeer und „De Leenger Wai“

Auf dem Bottle Market 2025 in Bremen haben wir Jan Hinrichsen von Hinrichsen’s Farm Distillery auf der Insel Föhr getroffen und mit ihm über die Brennerei und das Programm „De Leenger Wai“ gesprochen, das wir bereits vor einigen Tagen mit einer Aussendung der Destillerie vorstellen konnten.

Im etwa vier Minuten langen Gespräch erzählt uns Jan Hinrichsen über die Gründe, warum man im Nationalpark Wattenmeer mit der Whiskyproduktion begonnen hat, wie die Ernte auf den eigenen Felder die Art des Whiskys verändern kann und warum man mit „De Leenger Wai“ näher in Kontakt mit den Interessierten an den Produkten der Single Estate Distillery treten will – inklusive Einladung auf den Bauernhof.

Viel Freude mit dem Video, das Sie natürlich auch auf unserem Youtube-Kanal sehen können.