Nach dem Rollout in Deutschland Anfang November (wir berichteten) hat die Four Roses Limited Edition nun auch Österreich erreicht und kann dort im Fachhandel bezogen werden. Darüber hat uns Pernod Ricard Austria nun mit einer Presseaussendung informiert, die wir gerne hier mit Ihnen teilen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskey-Genuss aus Kentucky: Four Roses präsentiert neue Limited Edition nun auch in Österreich

Die traditionsreiche Destillerie aus Kentucky enthüllt die 18. Auflage ihrer jährlichen Limited Edition – eine edle Mischung aus drei Bourbon-Rezepturen

Wien, 17. Dezember 2025 – Four Roses enthüllt die heiß ersehnte 2025 Limited Edition, die zu den Highlights des preisgekrönten Bourbon-Herstellers aus Kentucky zählt. Die neue Edition in der 18. Auflage wird direkt aus dem Fass abgefüllt und zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung dreier Bourbon-Rezepten sowie vier verschiedenen Chargen aus.

Der Bourbon-Whiskey verzichtet auf Kühlfilterung und überzeugt mit kräftigen 54,5 % Alkoholgehalt – ein Ausdruck unverfälschter Intensität. Die diesjährige Edition besteht aus vier handverlesenen Chargen, die 13 und 19 Jahre lang gereift sind. Ausgewählt aus zehn unterschiedlichen Bourbon- Rezepten von Four Roses, besteht die diesjährige Limited Edition aus einem 13 Jahre alten Bourbon nach dem OBSV-Rezept, einem 13 Jahre alten OBSK, einem 13 Jahre alten OESV sowie einem 19 Jahre alten OESV.

„Unser Ziel ist es, jedes Jahr eine einzigartige Mischung zu schaffen, die das Beste aus unseren zehn Rezepturen zeigt. Bei der diesjährigen Edition stechen die 13 Jahre gereiften V-Chargen besonders hervor, die sich durch feine Fruchtnoten und süße Fassaromen auszeichnen – ein begehrtes Sammlerstück für alle Whiskey-Liebhaber:innen“,

so Brent Elliott, Four Roses Master Distiller.

Das Ergebnis ist ein Bourbon mit facettenreichem Aromenspiel: In der Nase entfaltet sich der Duft von süßer Aprikose, Vanille, Karamell, schwarzen Teeblättern, dezenten Roggennoten und sanftem Eichenholz. Am Gaumen zeigen sich Aprikose, ein Hauch von Zitrusfrüchten, Crème Brûlée und gewürztes Eichenholz, begleitet von einem sehr weichen, langanhaltenden Abschluss.

Die neue Four Roses Limited Edition ist ab sofort bei Weisshaus.at zu einem UVP von 199,90€ erhältlich*.