Glenmorangie The Altus 25 Years Old wurde diesen Spätsommer bereits in UK vorgestellt (wir berichteten hier darüber), nachdem er zu Weihnachten 2024 erstmals von uns in der TTB-Datenbank gesichtet wurde. Nun kommt die 25 Jahre alte Abfüllung aus der Highland-Brennerei auch nach Deutschland – und die Destillerie stellt sie uns in einer Pressemitteilung vor.

Falls Sie Lust auf den Glenmorangie The Altus 25 Years Old bekommen haben oder ihn zu Weihnachten verschenken wollen: Sie finden ihn in spezialisierten Geschäften zu einem UVP von 599€.

Harrison Ford erhebt das Glas auf Glenmorangies Handwerkskunst: Glenmorangie The Altus 25 Years Old

München / Tain, 17. Dezember 2025. Glenmorangie feiert die Premiere seines neuen 25- jährigen Highland Single Malt Scotch Whiskys. Und Harrison Ford war einer der Ersten, der ihn probierte – Glenmorangie The Altus 25 Years Old. Altus bedeutet „hoch“ im Lateinischen. Klassisch in ehemaligen Bourbonfässern gereift, und mit einem Teil aus ehemaligen Madeira-Weinfässern veredelt, zeigt die neue Abfüllung das unermüdliche Streben von Glenmorangie nach Exzellenz. Glenmorangie The Altus wird dauerhaft verfügbar sein und zeichnet sich durch seine süßen, fruchtigen Aromen aus.

Seit mehr als 180 Jahren sind die Whisky-Schöpfer von Glenmorangie unendlich einfallsreich, köstliche Single Malts zu komponieren. Dabei stellt sich Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation, immer wieder die Frage: „Was wäre, wenn …?“. und fordert sein Team immer wieder heraus, Single Malts neu zu denken und die Aromenvielfalt zu steigern. Glenmorangie wurde damit zum, am häufigsten ausgezeichneten Highland Single Malt weltweit und The Altus spiegelt diese Vision und Engagement perfekt wider.

Harrison Ford genoss Glenmorangie The Altus sichtlich, als er die Abfüllung bereits vor dem offiziellen Launch verkosten konnte. In Folge 10 der Glenmorangie Miniserie „Once Upon a Time in Scotland“ reichte Tourguide Emily Ross ihm einen geheimnisvollen Whisky, den Destillerie Manager Ed Thom als etwas „ganz Besonderes“ kommentierte. Sein stilles Nicken der Zustimmung – und anschließender herzlicher Toast auf „die guten Leute von Glenmorangie“ – sagten alles.

Die Geburtsstunde von The Altus liegt in den ungewöhnlich hohen Brennblasen. Sie erzeugen mit viel Raum für Geschmack und Aroma ein feinfruchtiges Destillat. Ausgewählte ehemalige Bourbonfässer reifen den Whisky im typischen Glenmorangie-Stil. Zudem sorgen wertvolle, handgefertigte Designer-Fässer aus amerikanischer Weißeiche für cremige Noten. Stark getoastet und leicht gekohlt, entsprechen sie den exakten Vorgaben von Dr. Bill. Whisky aus ehemaligen Malmsey-Madeirafässern verfeinern das Geschmacksprofil mit Süße und Würze. Eine Hommage an den ersten Glenmorangie aus Madeira-Fässern, den die schottische Hochland-Destillerie im Jahr 1995 als Weltpremiere vorstellte und bis heute eine gesuchte Flasche unter Sammlern ist. Aromen von Gewürznelken umspielen Orangenblüten und Honig, während Noten von Mandarine, Apfel, Birne und Pfirsich auf die Säure von Stachelbeere, Marzipan und reife Bananen treffen.

Die Miniserie mit Harrison Ford ist zu sehen auf Glenmorangie.com/pages/harrison-ford

Glenmorangie The Altus ist im Fachhandel (UVP 599€) sowie in ausgewählten Bars und Restaurants erhältlich.

Verkostungsnotiz

Glenmorangie The Altus 25 Years Old (43,0 Vol.% Alk.) Farbe: Dunkler Bernstein

An der Nase: Ein wunderschönes, reichhaltiges und mild-aromatisches Bouquet empfängt mit duftenden Noten von Gewürznelken, Rosen, Orangenblüten, Honig und Pfirsich. Ein Hauch von Vanille und Mandel sowie eine nussige Toffee-Note, die aus der Madeira-Fass- Reifung stammt, unterstreicht das Ganze. Die klassischen Glenmorangie-Fruchtnoten mit Pfirsich und Birne runden das Bouquet ab.

Am Gaumen: Seidig und köstlich, gefolgt von einem Schwall süßer, fruchtiger Aromen. Mandarinen, Äpfel, Birnen und Pfirsiche, mit einem Hauch herber Stachelbeeren und festen, gelben Pflaumen. Anschließend sanft-süßes Weichtoffee mit dezentem Eichenholz und Marzipan, Puderzucker und etwas reifen Bananen.

Nachhall: Der Nachhall ist lang, harmonisch und klingt mit eleganter Süße nach.

Über Glenmorangie

Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky stammt aus den schottischen Highlands und wird in den höchsten Brennblasen Schottlands destilliert, um einen besonders reinen Brand zu erzeugen. Gereift in den feinsten Eichenfässern, umsorgt von den „Men of Tain“, die ihr großes Wissen von Generation zu Generation übertragen. Sie stellen sicher, dass Glenmorangie immer in traditioneller und kompromissloser Weise hergestellt wird. Die Destillerie, vor über 180 Jahren im Jahr 1843 offiziell gegründet, ist bekannt als Whisky-Pionier und verbindet Tradition mit Innovation.

Über das Whisky Creation Team

Die Lieblingsfrage des Glenmorangie Whisky Creation Teams lautet: „Was wäre, wenn…?“ und es fordert sich ständig heraus, neue Wege zu gehen, und jegliche Vorstellungskraft anzuregen, was sich in einen Whisky verwandeln lässt. Sei es die Herkunft und der Geschmack in der Cadboll Estate Serie, die Magie eines Waldes im Glenmorangie „A Tale of the Forest“ oder ein Espresso in Glenmorangie Signet. An der Spitze des Teams steht Dr. Bill Lumsden. Als promovierter Biochemiker mit jahrzehntelanger Erfahrung bringt Dr. Bill alle Voraussetzungen mit, um diese Ideen umzusetzen. Hoch angesehen ist er Teil der „Hall of Fame“ der Whisky- Ikonen. Bei der International Whisky Competition wurde er öfter als jeder andere zum „Master Distiller of the Year“ gekürt. Außerdem ernannte ihn zweimal die International Spirits Challenge zum „Master Blender / Distiller of the Year“.

Gillian Macdonald, die Master Blenderin der Glenmorangie Company, arbeitet Hand in Hand mit Dr. Bill. In ihrer Rolle vereint Gillian Handwerk und Wissenschaft. Die tägliche sensorische Analyse neuer Destillate, die Überwachung der Rezepturen des Kernsortiments und die Koordination des Sensorik-Panels gehören zu ihren Hauptaufgaben. Gillian leitet zudem die Produktentwicklung, darunter auch die Prüfung Hunderter Fässer pro Jahr für finale Rezepturen.

