Aus der Islay-Brennerei Ardnahoe kommen über den deutschen Importeur, die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen, zwei neue und interessante Abfüllungen nach Deutschland. Mit den beiden Editionen des Ardnahoe Càraid Ìleach werden zwei Sherry-Vollreifungen veröffentlicht, die Sherry und Peat vereinen und nur in Deutschland erhältlich sind. Ab sofort können Sie die beiden Bottlings im Fachhandel finden.

Hier alle Infos dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WELTNEUHEIT: Ardnahoe Sherry Quarter Casks – 100% PX-Quarter Cask & 100% Oloroso Quarter Cask

Ardnahoe „Càraid Ileach“ – Sherry Quarter Cask Releases – 100 % Oloroso Sherry & 100 % PX Quarter Cask

Raue See und zerklüftete Felsen, die Whisky-Insel Islay zeigt sich von ihrer bekannten stürmischen Seite. Genau dort stoßen wir auf etwas vollkommen Neues, zwei Weggefährten, die bislang im Verborgenen lagen.

Ein Islay-Paar, gereift in Sherry Quarter Casks. Gemeinsam mit der Islay Destillerie Ardnahoe präsentieren wir erstmalige Quarter Cask Sherry-Vollfassreifungen: „Ardnahoe Càraid Ìleach“. Mit Ardnahoe Càraid Ìleach erscheint das limitiertes Sherry Paar mit zwei Limited Editions:

Edition No. 1: 100 % Oloroso-Quarter Cask

Edition No. 2: 100 % PX Quarter Cask

„Càraid Ìleach“ (Car – ich Ee – luch) ist schottisch-gälisch und bedeutet „das Islay-Paar“. Unter diesem Namen repräsentieren die Limited Releases eine Weltneuheit: Sherry Quarter Cask Expressionen, die ausschließlich im Sherry Quarter Cask reiften. Eine Rarität, da Quarter Cask Vollfassreifungen nur selten präsentiert werden.

Die Limited Releases setzen den Islay-Peat und Sherry-Noten perfekt in Szene und erwecken ein harmonisches Zusammenspiel aus Peat und PX-Süße sowie Peat & Oloroso-Würze. Durch die besondere Reifung in Sherry Quarter Casks entsteht eine raffinierte süße und reichhaltige Belohnung aus dunklen Früchten, gefolgt von einem warmen und einem angenehm langen und rauchigen Finish. Die Quarter Casks sind streng limitiert und wurden mit Ardnahoe’s bevorzugtem Alkoholgehalt von 50,0 % Vol. abgefüllt.

Die Idee, zwei Sherry Vollfassreifungen, die ausschließlich in Quarter-Casks reiften, lässt sich zurückführen auf eine spannende Islay-Reise im Frühjahr. Hier wurden die Fässer von der Hanseatischen und mit den Inhabern Andrew und Scott Laing verkostet und selektiert. Das herausragende Zusammenspiel aus Peat & einem intensiven Sherryaroma war der ausschlaggebende Punkt diese Raritäten als limitierte Sondereditionen für den deutschen Markt zu kreieren.

Die Besonderheiten:

Premiere: 100 % Sherry Quarter Cask Limited Editions

Sherry & Peat vereint durch „Cràid Ìleach“ – das „Islay-Paar“:

Vollfassreifung: 100 % Oloroso Quarter Cask – UVP, 109,90 €

Vollfassreifung: 100 % PX Quarter Cask – UVP: 109,90 €

„Ardnahoe Càraid Ìleach“ ist Gälisch und bedeutet: das Islay Paar

Aussprache Car – ich Ee – lu ch

German Exclusive, Limited Edition

Abgefüllt mit 50,0 % Vol., natural colour & non-chill filtered

Sherry Quarter Casks: Nur selten werden die kleineren Quarter Casks in der Whiskyproduktion genutzt, da diese durch ihr niedriges Fassungsvermögen von 50 Litern gerne in Form von Single Casks oder für eine intensive Aromenzugabe als Finish nach der Hauptreifung verwendet werden. Die raren Sherry Quarter Casks sorgen für eine intensive Reifung und komplexere Aromen Vielfalt, die sich durch den intensiven Holzkontakt zwischen Whisky & Fass entwickelt. Das Islay-Paar ist eine Seltenheit und ein hoher Beweis für die hohe Qualität des Ardnahoe Single Malts.