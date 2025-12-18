Serge verkostet: Ein Duo aus Ballindalloch

Serge widmet sich heute einem Duo aus der kleinen Speyside-Brennerei Ballindalloch. Ein Whisky stammt von einem unabhängigen Abfüller und ist storfig, der andere ist eine Originalabfüllung für Österreich aus dem Vorjahr, importiert von Gillespie & Partners aka Thomas Gillespie.

Beide können in der Verkostung gefallen, der „Sieger“ ist aber die Originalabfüllung für Österreich (über die wir hier bereits einmal berichtet haben):

Abfüllung Punkte

Ballindalloch 2015/2025 ‘The Castle’ (50%, OB, The Novel, The Castle, 1st & 2nd Fill Bourbon, 2,400 bottles) 83 Ballindalloch 2016/2024 (61.8%, OB, for Austria, bourbon barrel, cask #233) 88