Abfüllungen aus der kleinen Speyside-Brennerei Ballindalloch sind eher selten zu finden und wenn, dann meist recht rasch ausverkauft. Die Whiskybase, ein recht volstänndiges Kompendium aller recenten Abfüllungen, listet nur 61 Bottlings für diese Brennerei.

Wie wir vom Importeur Gillespie & Partners erfahren haben, gibt es in wenigen Tagen eine exklusive Ballindalloch-Abfüllung für Österreich. Dabei handelt es sich um eine Einzelfassabfüllung aus einem Bourbonfass, die auf 238 Flaschen limitiert ist.

Wir haben dazu eine Presseaussendung bekommen – die wir natürlich sehr gerne hier mit Ihnen teilen. Die Abfüllungen sollten in den nächsten beiden Wochen im österreichischen Handel zu finden sein:

In Kürze erhältlich: Ballindalloch 2016 Austria Edition

Ende Juli in der Brennerei Ballindalloch abgefüllt (siehe Bild), freuen wir uns, Ihnen eine exklusive Austria Edition von Ballindalloch vorstellen zu können.

Die Abfüllung der Austria Edition bei Ballindalloch – Bild: Kenny McKay.

Der Ballindalloch wird nächste Woche ausgeliefert und sollte dann im österreichischen Handel verfügbar sein.

Hier die Fakten zur exklusiven Abfüllung:

Destillation am 28 April 2016

Bourbon Barrel # 233

Abfüllung am 29 Juli 2024

Alkoholgehalt: 61,8 % vol.

238 Flaschen

Der UVP ist € 138,-/Flasche (0,7l).

Hier noch einige Hintergrundinfos zur Destillerie Ballindalloch:

Obwohl Ballindalloch eine der neueren, möglicherweise auch eine der schönsten, Brennereien ist, reicht ihre Geschichte bis weit in das 16. Jahrhundert zurück. Errichtet auf den Gründen von Ballindalloch Castle am Ufer des Flusses Avon setzt die Destillerie ein Zeichen für die Rückkehr der Familie Macpherson-Grant in die schottische Whisky Industrie.

Das Schloss wurde 1546 errichtet und wird seitdem ohne Unterbrechung von der Familie Macpherson- Grant bewohnt. Jedoch nur eine kurze Strecke entlang der Straße in Cragganmore investierte die Familie das erste Mal in die Produktion von Whisky. 1869 verpachtete Sir George Macpherson-Grant Grund an John Smith, einen bekannten Whiskybrenner, um die Brennerei Cragganmore zu errichten. Als John Smith 1923 verstarb wurde die Familie gemeinsam mit den „White Horse Distillers“ Eigentümer von Cragganmore.

Für die meiste Zeit während des 20. Jahrhunderts blieben die Macpherson-Grants der Cragganmore Destillerie verbunden bis sie letztendlich Ihren Anteil 1965 an die Distillers Company Ltd verkauften. Fast 50 Jahre verstrichen bis die Familie Macpherson-Grant in die Whiskywelt zurückkehrte.

In 2011 begann Guy Macpherson-Grant, das in Familienoberhaupt in 23. Generation und gegenwärtiger Bewohner von Ballindalloch Castle, mit dem Bau einer Malt Whisky Brennerei. Als Gebäude wählte man ein unter Denkmalschutz stehendes Bauerngehöft aus dem 19. Jahrhundert. Mit dieser Entscheidung war man Schottlands einzige auf einer Schlossanlage operierende Whisky Brennerei.

Gefeiert als Schottlands erste “Single Estate Distillery” verwendet Ballindalloch ausschließlich Braugerste, die auf dem Grundbesitz der Macpherson-Grants wächst. Der nach der Fermentation und Destillation verbliebene Trockentrester wird an die eigenen, vielfach prämierten, Black Angus Rinder verfüttert. Die auf Ballindalloch lebende Black Angus Herde ist die älteste Herde der Welt und deren Bullen sind die „Ahnherren“ aller in der Welt lebenden Black Angus Rinder. Nebst der Brennerei, fast einer schottischen Tradition folgend, befindet sich ein kleiner, jedoch im besten Pflegezustand sich befindender Golfplatz.

Die Produktion von Whisky begann Ballindalloch Ende 2014, obwohl die offizielle Eröffnung erst 2015 während eines Besuchs des damaligen Herzogs und der Herzogin von Rothesay, dem heutigen König Charles III und Königin Camilla, erfolgte.

Die Macpherson-Grants hielten sich an das sich selbst auferlegte Versprechen und brachten ihren ersten Single Malt Whisky erst im Alter von 8 Jahren auf den Markt.