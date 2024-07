Am 20. Mai dieses Jahres wurde die exklusive Einzelfassabfüllung der Ballindaloch Distillery in der Speyside für den Onlinehändler deinwhisky.de abgefüllt – jetzt ist er auch im Shop dort erhältlich.

258 Flaschen des 8 Jahre lang in einem 1st Fill Bourbon Barrel gereiften Whiskys, mit satten 60,6% vol. Alkoholstärke abgefüllt sind verfügbar – mehr darüber (so auch die Tasting Notes) nachfolgend in der Info, die wir vom deinwhisky.de erhalten haben:

deinwhisky.de bringt exklusive Ballindaloch Einzelfassabfüllung

Dieser wundervolle Single Malt Whisky aus der jungen Single Estate Brennerei Ballindalloch aus dem Jahr 2016 reifte über 8 Jahre in einem einzelnen 1st Fill Bourbon Barrel bevor er im Mai 2024 exklusiv für deinwhisky.de auf lediglich 258 Flaschen abgefüllt wurde.

Ein intensiver und fruchtiger Sommerwhisky mit Aromen von hellen Früchten wie reifen Pfirsichen, Äpfel und Mirabellen, sowie exotischen Noten nach Ananas und Honigmelone. Dazu üppiger süßer Wildhonig, Vanille, Malznoten und zarte Kräuter / Heidekraut, sowie etwas Ingwer im Anschluss.

Die Familie Macpherson-Grant hat über alle Generationen hinweg das eindrucksvolle Ballindalloch-Anwesen in den Highlands traditionell bewahrt, dieses aber stetig weiterentwickelt und auf die Zukunft ausgerichtet. Das neueste Tätigkeitsfeld ist die Ballindalloch Single Estate Malt Whisky Distillery, die in einem ehemaligen Gebäude Ihres Bauernhofes entstand.

Das Ballindalloch-Anwesen liegt nahe dem wunderschönen Ufer des Zusammenflusses der Flüsse Avon und Spey und ist seit 1546 Heimat der Familie. Sie kehrt mit der Ballindalloch Distillery zu den Wurzeln früherer Generationen zurück und verfolgt einen Ansatz bei der Whiskyherstellung, der heute nur noch selten zu finden ist. Sie ist eine Single Estate Distillery, das heißt, dass alle Schritte der Produktion in der Brennerei oder im nahen Umfeld stattfinden. Zudem wird die Destille ohne Automatisierung und Computer betrieben.

Die Abfüllungen gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/