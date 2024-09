Vor einer Woche wurde er für UK angekündigt (und Sie konnten das hier bei uns nachlesen) – und knapp eine Woche später auf dem Weg in den deutschen Handel, dank Kirsch Import: Der Turntable Track 6, die neueste Abfüllung der Brüder Alasdair „Ally“ und Gordon Stevenson.

Was es über diesen Blend aus der viel gelobten Serie zu sagen gibt, lesen Sie nachfolgend:

Turntable nostalgisch: Track 6 ehrt Destillerie-Erfahrungen & legendäre Rockband

Stuhr, 19.09.2026 Turntable haut für 2024 noch einmal auf die Pauke und verbindet in der neuen limitierten Abfüllung „Track 6: All My Life“ Musikalisches mit persönlichem Brennerei- Erbe. Eine Einladung zum Reinhören und -schmecken!

Von Musik inspiriert, verleiht das kleine Blending House Turntable aus Glasgow der unterschätzten Blend-Kategorie seit 2023 eine starke Stimme. Der „Main Act“ ist dabei stets ein harmonischer Mix, der mit konventionellen Erwartungen bricht. Dazu zählt das Core-

Range-Trio, bestehend aus dem fruchtig-intensiven Speysider Paradise Funk, Smokin’ Riff als rauchiges Lagerfeuer-Pendant und Bittersweet Symphony mit Sherry-Charakter. Überdies stimmen immer wieder limitierte Abfüllungen andere Töne für ein begrenztes Publikum an.

Das Mikrofon für alle halten Alasdair „Ally“ und Gordon Stevenson. Die Brüder teilen sich die Leidenschaft für Whisky und Musik – und zudem mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Spirituosenbranche. Mit ihrer neuen limitierten Abfüllung ehren die Gründer ihre umfangreiche Expertise ebenso wie Rocklegenden.

Whisky mit Erfahrungswerten: Track 6

Track 6: All My Life enthält Whiskys von Brennereien, mit denen die Stevenson-Brüder in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Darauf perfekt abgestimmt: der dem Hit der Foo Fighters aus dem Jahr 2002 gewidmete Name des Blended Scotch Whiskys.

Die bislang persönlichste Abfüllung schlägt mit Komponenten von The GlenAllachie, Balblair, Benriach, Knockdhu und North British auch geschmacklich nostalgische Töne an. Gebackene Äpfel mit Streuseln treffen auf Rosinen und Walnüsse, umhüllt von Pudding. Ein Hauch von Zimt und Kakao führt zu einem langanhaltenden Nachklang.

Track 6: All My Life – Limited 2024 Edition Turntable Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Fasstypen: GlenAllachie First Fill Woodford Reserve Bourbon Barrels (21%), Balblair Limousin Oak XO Octaves (14%), Benriach First Fill Bourbon Barrels (16%), Knockdhu First Fill Oloroso Sherry Butt (30%), North British Bourbon Barrels (19%)

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 69,90€

Über Turntable

Turntable Blending House gibt Blended Whisky seit 2023 eine neue Stimme. Von den zwei Brüdern Gordon und Alasdair Stevenson mit gestandenem Know-how gegründet, dreht das junge schottische Unternehmen „die Platte“ um und definiert mit hochwertigen Whiskys, exzellenten Fässern und viel Zeit festgefahrene Grenzen im Bereich Blends neu. Dafür stellen die Geschwister das Holzmanagement in den Mittelpunkt ihrer zukunftsweisenden Vision.