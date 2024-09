Neu: The Trinity Vintage Series Glenfarclas – The Sherry Casks – Vintage 2012 – Limited Edition No. 1

Die rote Dose von Glenfarclas ist bald wieder zurück im Handel – und diesmal als Trilogie namens The Trinity Vintage Series. Sie widmet sich den drei Grundpfeilern des Profils von Glenfarcals: Die Sherry Casks, die direkt befeuerten Stills und die Dunnage Warehouses.

Folgerichtig ist die erste Abfüllung, die der Importeur Hanseatische Weinhandelsgesellschaft ankündigt, der Glenfarclas – The Sherry Casks – Vintage 2012 – Limited Edition No. 1. Er stammt zur Gänze aus Oloroso Sherry Casks und wurde ungefärbt und ohne Kältefiltrierung abgefüllt.

Alles zum ersten Single Malt der Serie und zur Serie selbst in der nachfolgenden Info:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE TRINITY VINTAGE SERIES Glenfarclas – The Sherry Casks – Vintage 2012 – Limited Edition No. 1

Glenfarclas Distillery

Eingebettet in die atemberaubende Hügellandschaft am Fuße des majestätischen Berges Ben Rinnes liegt in der Region Speyside eine Ikone unter Schottlands Destillerien: Die unabhängige Glenfarclas Distillery. Ins Deutsche übersetzt, bedeutet der Name „Tal des grünen Weidelands“. Sie zählt zu den bekanntesten und angesehensten Brennereien in Schottland. „The Spirit of Independence“ wird dabei von der Familie Grant seit nunmehr fünf Generationen überaus erfolgreich gelebt und das spiegelt sich auch im einzigartig sherry-geprägten Charakter des hochwertigen Single Malt Scotch Whiskys wider. Wer seit über 150 Jahren Whisky herstellt, weiß genau, worauf es ankommt – dieses Wissen macht sich in der konstanten Qualität des Glenfarclas-Single Malts bemerkbar. Seit jeher ist es das Ziel der Familie, Whisky von außergewöhnlichster Qualität herzustellen – und der Erfolg gibt ihr Recht.

Trinity Vintage Series

Sherry casks, direct fired stills, and dunnage warehouses, damp & low-lying. Without the fortuitous alliance of this trinity the whisky would differ in some regard; it might be fine, but it would not be Glenfarclas.

Drei maßgebliche Prinzipien sind entscheidend für die komplexe Aromenvielfalt der Glenfarclas Brennerei: die 100 prozentige Reifung der Single Malt Whiskys in den kostbarsten Oloroso-Sherry-Fässern, die bewahrten traditionellen Destillationsmethoden der Direct Fired Stills und die Lagerung des Single Malts in den berühmten, kühlen Dunnage Warehouses.

George Scott Grant, Geschäftsführer der vierten Generation, verkaufte in den 50er Jahren den Whisky der Brennerei erstmals als Single Malt Scotch Whisky. Wie sich herausstellte eine visionäre Entscheidung, denn als Single Malt kann der Glenfarclas Whisky seinen unvergleichlichen Geschmack entfalten. The Glenfarclas Way was born. Fortlaufend wurden die Single Malt Scotch Whiskys in Sherry-Fässern gelagert. Chairman John L.S. Grant selektiert die raren und kostbaren Ex-Oloroso Sherry-Fässer noch heute jedes Jahr persönlich bei der familiengeführten und renommierten Bodega José y Miguel Martín. Mittels der vollumfänglichen Sherry-Fass-Reifung entsteht der unverwechselbare, volle und intensive Brennerei-Charakter des Glenfarclas Single Malts. Dieses einzigartige und elegante Geschmackserlebnis hat Glenfarclas zu seiner weltweiten Bekanntheit geführt.

‘The Trinity Vintage Series’ vereint die kostbarsten Sherry-Fässer aus dem alten Fasskeller der Glenfarclas Distillery. Das Ergebnis ist ein in 100 % Sherry Casks gereifter Single Malt Scotch Whisky, ungefärbt und ohne Kältefiltrierung, mit komplexen Sherry-Aromen, Demerara-Zucker sowie feinen Noten von Schokolade und eingekochten Früchten.

The Sherry Casks

Mit der ersten Edition „The Sherry Casks“ reifte der Glenfarclas Vintage 2012 über Jahre hinweg in den kostbarsten Oloroso-Sherry-Fässern in denen er seine unverwechselbare Tiefe und Eleganz gewinnt. Das Ergebnis dieser sorgfältigen Reifung ist ein Premium Single Malt Scotch Whisky, ungefärbt und ohne Kältefiltrierung, mit komplexen Sherry-Aromen, Demerara-Zucker sowie feinen Noten von Schokolade und eingekochten Früchten.

The Direct Fired Stills

Coming Soon: Bald wird die „Trinity Vintage Series“ um „The Direct Fired Stills“ erweitert.

Diese traditionellen, direkt befeuerten Brennblasen sind das Herzstück der Glenfarclas Brennerei. Die direkte Flamme sorgt für den unvergleichlichen mild-fruchtigen Speyside-Charakter des Glenfarclas Single Malts. Die Geschichte der Pot Stills ist eine der Beständigkeit und des unermüdlichen Strebens nach Perfektion, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

The Dunnage Warehouses

Coming Soon: Der dritte und letzte Teil der Serie repräsentiert „The Dunnage Warehouses“.

Die historischen Dunnage Warehouses, mit ihren kühlen, feuchten Bedingungen und den charakteristischen roten Türen, bieten die perfekte Umgebung für die langsame und gleichmäßige Reifung des Single Malts. Hier entwickelt der Glenfarclas seine außergewöhnliche Balance und Finesse. Hinter den ikonischen roten Türen, wo jedes Fass sorgfältig überwacht wird, entsteht der volle und intensive Brennerei-Charakter des Glenfarclas Single Malts. Eine Hommage an die Geschichte der Glenfarclas Destillerie

Eine Hommage an die Geschichte der Glenfarclas Destillerie

Die „Trinity Vintage Series“ von Glenfarclas repräsentiert die drei Elemente der traditionellen Handwerkskunst, die Glenfarclas zu einer Ikone unter den schottischen Destillerien gemacht haben. Jede Abfüllung erzählt einen Teil der Geschichte von Glenfarclas und zusammen ergeben sie ein umfassendes Bild der Hingabe, die in jeder Flasche steckt. Die Vintage Trinity Serie lädt dazu ein, die Seele dieser historischen Destillerie zu entdecken.