PR: 10 Jahre HANSE SPIRIT in Hamburg

Bereits zum 10. mal findet 2020 die Hanse Spirt statt – und dies bereits schon übermogren.

Die HANSE SPIRIT in Hamburg öffnet am 30. Januar wieder ihre Pforten, und zwar wieder in der Altonaer Fischauktionshalle im Hamburger Hafen. Diese Messe im Norden bietet danach noch bis Sonntag die große Vielfalt der Welt der Spituosen. Alles weitere Wissenswertes entnehmen Sie bitte der fogenden Pressemitteilung.

10 Jahre HANSE SPIRIT in Hamburg

Einladung zur 10. HANSE SPIRIT 2020 – Der Spirituosenmesse für Endverbraucher im Norden

Hamburg, 16.01.2020 – Ein hochprozentiges Jubiläum steht an. Auch in 2020 bietet die HANSE SPIRIT wieder an 3 Messetagen in der beliebten Altonaer Fischauktionshalle (AFAH) direkt im/am Hamburger Hafen eine Auswahl an Spirituosen, die im Norden ihresgleichen sucht.

Entspannt beginnt es auch dieses Jahr am Donnerstag, 30.01.2020, zwischen 18 und 22 Uhr. Zur Afterwork-Zeit können die Gäste mit der Erkundungsreise beginnen. Freitag rückt die Messe eine Stunde nach hinten und Samstag bleibt es bei der gleichen Zeit wie im letzten Jahr (Freitag, 31.01.2020 von 15:00 bis 23:00 Uhr; Samstag, 01.02.2019 von 13:00 bis 21:00 Uhr).

Die letztjährige Entscheidung den Einlass und die Garderobe in ein 200 qm großes Zelt auszulagern hatte sich bewährt und brachte im Innenbereich mehrere hundert Quadratmeter mehr Lauffläche, so dass die Gäste noch entspannter durch das schöne Gebäude auf Entdeckungsreise gehen konnten. Das Zelt wird deshalb auch 2020 beibehalten. Vom Eingangszelt geht es über einen Zelttunnel in die Fischauktionshalle.

Foto: Hanse Spirit

Nichts ist beständiger als der Wandel und so präsentiert die HANSE SPIRIT auch 2020 viele Stammaussteller sowie einige Neuzugänge. Insgesamt über 75 Aussteller bieten eine Vielfalt an Spirituosen, die fast alle auch geöffnet zur Verkostung angeboten werden. Neben den vielen puren Spirituosen können auch spezielle Biere und Cocktails an mehreren Ständen genossen werden.

Zusätzlich können sich die Besucher auf zwei spezielle Messe-Abfüllungen freuen, die in Zusammenarbeit mit der Hinricus Noyte’s Spirituosen GmbH, St. Kilian Distillers GmbH und Tonka Gin / Daniel Soumikh entstanden sind. Das Set besteht aus zwei 200 ml Flaschen mit Whisky. In Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlgefiltert. Der ungetorfte Baltach Single Malt Whisky von Hinricus Noyte aus Wismar lagerte etwas über 3 Jahre in einem Ex-Sherry-Fass und wurde dann für über 2,5 Monate in ein Fass umgebettet, in dem vorher Tonka Gin gefinished wurde. Der mit 54 ppm getorfte St. Kilian Single Malt Whisky lagerte auch etwas über 3 Jahre, aber in einem Ex-Rhum-Agricole-Fass und wurde dann ebenfalls für über 2,5 Monate in ein ehemals mit Tonka Gin befülltes Fass umgebettet. Die Messeabfüllungen sind stark limitiert, es werden maximal 900 Sets zur Verfügung stehen. Das Set wird für 40 Euro angeboten und ist ausschließlich auf der Messe erhältlich.

Foto: Hanse Spirit

Auch die Tastingtickets werden – soweit nicht schon im Vorverkauf vergeben – im Erdgeschoss verkauft. Die Tastings finden entweder an Land bei HANSE MALT im „Raum für flüssige Fortbildung“ oder auf dem Wasser auf der fahrenden „MS HAFEN HAMBURG“ statt, die direkt am Fähranleger der Fischauktionshalle fest macht. Alle Tastings sind auch wieder ohne eine Eintrittskarte für die Messe buchbar. Auf den Tastings trifft man auf personifiziertes Wissen & Leidenschaft in Form von Referenten wie Jürgen Deibel (Independent Spirit Consultant), Ewald Stromer (Brand Ambassador Bruichladdich & Botanist), Eyck Thormann (Brand Ambassador Pernod Ricard), und viele mehr.

Viele langjährige und einige neue Aussteller offerieren an drei Tagen Whisk(e)y, R(h)um, Cognac, Edelobstbrände, Gin, Liköre und viele weitere Spezialitäten. Interessierte, Genießer, Fachhändler, Gastronomie- und Hotellerie-Mitarbeiter haben damit auch 2020 in ganz besonderer Atmosphäre die Möglichkeit Seminare zu besuchen, Erfahrungen auszutauschen und von dem umfangreichen Angebot zu kosten.

Die Besucher erkunden die hochprozentigen Genüsse aus aller Welt auf 3.300 Quadratmetern. Zusätzlich zur Fläche im Erdgeschoss gibt es drei Emporen (ohne Fahrstuhl). Eine Empore beherbergt den Hauptteil des Caterings, wo für eine gute und bezahlbare Grundlage durch den Partner Stacklies Catering & Events gesorgt ist. Von dort aus kann man bei leckeren Kleinigkeiten den Ausblick auf das Treiben im Erdgeschoss genießen. Es können zahlreiche Spirituosen für kleines Geld direkt an den Ständen probiert und erworben werden, um sie dann im Stehen oder auf rund 200 gut verteilten Sitzmöglichkeiten (inkl. Catering) zu genießen. An beiden Hallenenden gibt es wieder den GlastauschService.

Foto: Hanse Spirit

Auf der Messe kann man sich von Stand zu Stand treiben lassen und besondere Tropfen zu meist 2 cl und kompetente Beratung genießen. Ein Blick auf die tagesaktuelle Ausstellerliste (https://www.hanse-spirit.de/aussteller/) mit Neuzugängen wie GIN-HUDE mit Gin, Burgen Drinks und der Sylter Genuss-Schmiede mit verschiedenen Bränden, HELMUT Wermut mit aromatisiertem und aufgespritztem Wein, Gebr. J. & M. Ziegler GmbH mit Edelbränden und Whisky, Grace O’Malley Whiskey GmbH mit Whiskey und Gin, Eggers und Franke mit Brandy, um nur ein paar von den Neuankömmlingen zu nennen. Da kann man sich gut länger aufhalten und genießen, um sich einen geschmackvollen Überblick zu verschaffen. Immer mehr Hersteller aus der Region die Möglichkeit nutzen die HANSE SPIRIT, um ihre Spirituosen bekannter zu machen.

Zusätzlich zu dem Speisen-Angebot auf der ersten Empore und dem Hotdog-Stand im Erdgeschoss finden sich auch wieder der Crêpe-Stand unten in der Halle und Food-Trucks außerhalb (wasserseitig). Im Erdgeschoss und auf einer der zwei Aussteller-Emporen werden sich zudem noch jeweils ein Stand mit Softdrinks, Bier etc. befinden.

Die HANSE SPIRIT ist die Endverbrauchermesse für Genießer von Spirituosen in Hamburg. Die Eintrittskarten können vor Ort oder online unter www.hanse-spirit.de erworben werden, ebenso die Tickets für die Tastings. Gerade hier empfiehlt sich, die Tasting-Karten im Voraus zu sichern, da diese meist recht schnell ausverkauft sind. Durch den Erwerb von Vorverkaufskarten im Online-Shop können die Gäste zudem ihre Wartezeiten verkürzen. Einlass der Gäste erfolgt ausschließlich ab 18 Jahren. Tiere sind auf der HANSE SPIRIT nicht gestattet.

Weitere Informationen und Details zu Ausstellern, Programm und Tickets finden Sie unter www.hanse-spirit.de