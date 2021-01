Hanse Spirit 2021 abgesagt

Das Team der Hanse Spirit rund um Chris Rickert hat darauf gehofft, Anfang des Jahres schon etwas klarer sehen zu können, was die Lage rund um Corona für dieses Jahr betrifft – aber die Unabwägbarkeiten sind dann doch zu groß gewesen, um das Risiko einer Planung der Messe für heuer einzugehen. Schweren Herzens hat man sich daher dazu entschlossen, die Messe für dieses Jahr komplett abzusagen und auch nicht zu verschieben:

Liebe Freundinnen & Freunde der HANSE SPIRIT in Hamburg,

es fällt uns nicht leicht Euch das mitzuteilen, aber wir haben heute beschlossen die HANSE SPIRIT für und in 2021 komplett abzusagen.

Wir Ihr Euch vorstellen könnt, ist uns das nicht leicht gefallen. Eigentlich wäre morgen die klassische HANSE SPIRIT gestartet. Den Termin hatten wir ja aber dann schon vor Monaten in den Juni 2021 verlegt.

Auch der Termin ist mehr als unsicher und wurde nach einer Meinungsbildumfrage unter unseren Stamm-Ausstellern mit deutlichem Ergebnis nun endgültig von uns gestrichen.

Eine weitere Verschiebung innerhalb von 2021 sehen wir als unglücklich an. Wir wollen unsere Aussteller nicht dazu drängen sich für oder gegen andere Mitveranstalter in Deutschland zu entscheiden, die bereits Ihre angestammten Plätze in der zweiten Jahreshälfte haben. Zudem haben diverse Aussteller mitgeteilt, dass sie dieses Jahr an gar keinen Veranstaltungen teilnehmen wollen oder besser werden. Wollen würden alle gern.

Unser reservierter Termin für das Jahr 2022 ist somit der 27. bis 29. Januar 2022 in der Altonaer Fischauktionshalle in Hamburg.

Bis dahin werden wir die Zeit nutzen Euch über unsere Aussteller und uns in regelmäßigen Abständen über Social Media zu informieren. Wir werden unsere Homepage etc. deutlich ausbauen.

Unsere Juniper- & Sugarcane Days am 10. & 11. September 2021 beim Museum der Arbeit gedenken wir durchzuführen. Da stehen die Chancen im Blick auf die Jahreszeit im letzten Jahr ganz gut.

Wir hoffen Ihr denkt ab und an mal an uns, bleibt uns gewogen bis sich die Wogen der Pandemie weiter geglättet haben und dass wir uns dann so schnell wie möglich wieder sehen!Stay safe. Stay healthy and show respect to others!

Euer Chris & das TEAM!