The Caskhound bringt einen getorften Annandale 2015 zu seiner Premiere auf der Hanse Spirit 2026

Gleich zwei neue Abfüllungen bringt The Caskhound zu seinem ersten Auftritt bei der Hanse Spirit in Hamburg, die heute und morgen in der Halle 4B des Messegeländes stattfindet, mit: Einen 18 Jahre alten Blended Malt mit viel Rauch und Sherry, und einen Annandale 2015, ebenfalls torfig und aus dem Oloroso Sherry Cask.

Beide Abfüllungen sind auf der Messe erhältlich – und hier beschrieben:

THE CASKHOUND feiert mit einem Smoke-&-Sherry-Messeknüller seine Premiere auf der Hanse Spirit 2026

Am 13. und 14. Februar 2026 wird die Halle 4B des Messegeländes Hamburg zum Mekka für Whiskybegeisterte aus dem Norden und darüber hinaus – denn die HANSE SPIRIT lädt wieder zum Entdecken, Probieren und Fachsimpeln ein. Und in diesem Jahr gibt es eine Premiere: THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel ist zum ersten Mal mit eigenem Stand dabei!

Die HANSE SPIRIT zählt seit Jahren zu den Fixpunkten im (nord-)deutschen Whisky-Kalender – vielfältig im Angebot, genussorientiert und mit genau der richtigen Mischung aus Szene-Treff und Entdeckermesse. Hier treffen Kenner auf Neugierige, Sammler auf Genießer – und mittendrin zaubern Tilo und sein Team den Whiskyfans flüssige Schätze in die Gläser.

Mit im Gepäck: eine Auswahl aktueller Bottlings und spannender Einzelfassabfüllungen – sowie zwei exklusive Sherry’n’Smoke-Highlights. Den Auftakt bildet der ausschließlich auf Messen erhältliche „AMBER SMOKE“ aus der neuen Reihe „TILO’S FAIRY TALES“ – ein 18-jähriger Blended Malt, dessen ausdrucksstarke Verbindung von Rauch und Sherry und fairer Preis von 100 Euro pro 0,7 l-Flasche bereits bei seiner Premiere auf den Whiskymessen in Nürnberg und Rüsselsheim für Begeisterung sorgte.

Als zweites bringt Captain Tilo einen besonderen PLV-Leckerbissen an die Waterkant: ein 10-jähriger ANNANDALE, mit ordentlichem Smoky Punch und vollständig im Oloroso Sherry Cask gereift. Der untypische Lowland Malt besticht mit kraftvollen 57,4 % Vol. und ist als streng limitierter Messeknüller für 55 Euro pro 0,5-Liter-Flasche zu haben. Dichter, erdiger Rauch trifft auf Bitterschokolade, Walnuss, Espresso, Trockenpflaume und einen Hauch Orangenzeste – ein kraftvoller Oloroso-Dram mit Struktur, Länge und einem bemerkenswert starken Preis-Genuss-Verhältnis.

Mit solchen Angeboten rockt die Whiskyspürnase nicht nur die Messehalle, sondern erobert auch Herzen und Gaumen der anwesenden Whiskyfreunde. Wer also ab morgen Kurs auf Hamburg nimmt, und gute Tropfen zu fairen Preisen schätzt, sollte unbedingt in Halle 4B vorbeischauen – und bei THE CASKHOUND einkehren!

Hanse Spirit –Messe-Knüller: ANNANDALE 2015

Lowland Single Malt Scotch Whisky • Peated Release

10 Jahre alt (Distilled: 02/12/2015 • Bottled: 02/12/2025) • 57,4 % Vol.

Fully Matured in a First Fill Oloroso Sherry Cask • Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis für 0,5 l: 55,00 Euro

In der Nase zeigen sich dichter Kaminrauch, Walnüsse, Rosinen und dunkle Schokolade, begleitet von Leder und angekohlter Eiche – rußig, trocken und klar auf Oloroso getrimmt. Am Gaumen wirkt der ANNANDALE ölig und druckvoll mit Espresso, Bitterschokolade, Trockenpflaume, Feige und gerösteten Nüssen; der Rauch bleibt erdig und trocken und macht deutlich, dass hier kein süßer Sherry-Schmeichler ins Glas kommt, sondern Struktur und Kante. Der Abgang ist lang, trocken und leicht adstringierend mit Kakao, schwarzem Tee, Pfeffer, Walnussschale und einer würzigen Rauchspur. Mit ein paar Tropfen Wasser öffnen sich Orange, Feige und Mandel, der Alkohol wirkt runder – der kompromisslose Charakter bleibt jedoch klar erhalten.

