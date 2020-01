PR: Neu bei Kirsch Whisky – Eine Hommage an das Sea Shepherd Flaggschiff Steve Irwin

In Zusammenarbeit mit der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd und dem unabhängigen Abfüller Signatory Vintage präsentiert Kirsch Whisky eine weitere Abfüllung, bei der wieder ein Teil der Erlöse an die Sea Shepherd Organisation geht. Nach dem Islay Single Malt Whisky im letzten Herbst ist es nun ein 13-jähriger Bunnahabhain aus einen First Fill Sherry Butt.

Hier alles Wissenswerte zu diesem Bunnahabhain 2006/2019 in einem Text, den wir von Kirsch Whisky erhalten haben:

Neu bei Kirsch Whisky – Eine Hommage an das Sea Shepherd Flaggschiff Steve Irwin

Bunnahabhain 2006/2019 in Kooperation mit Signatory Vintage

Walfang verhindern, Wilderer verfolgen, Meerestiere vor dem Aussterben beschützen – wenn die Schiffe der Sea-Shepherd-Flotte durch die Wellen brechen, geht es ums Überleben. Für den Schutz der marinen Tierwelt geht die internationale Bewegung mit absoluter Entschlossenheit und Stärke vor. Von den Küsten in mehr als 20 Ländern aus starten die meist ehrenamtlichen Mitglieder in den Kampf für die Weltmeere.

Unerlässlich für den Kampf gegen den Walfang auf den Weltmeeren sind Schiffe – davon besitzt Sea Shepherd einige, aber das wohl bekannteste Schiff der Flotte ist die MY Steve Irwin. Das Patrouillenboot der Island-Klasse und ehemaliges Flaggschiff der Sea Shepherd Flotte war vor dem Kauf durch die Umweltorganisation für die schottische Fischereiaufsichtsbehörde unter dem Namen „FPV Westra“ 28 Jahre im Einsatz. Bei der Übernahme durch Sea Shepherd in 2006 wurde das Boot zunächst in „MY Robert Hunter“ umbenannt, nach dem Kanadier Robert Hunter, der Mitbegründer der Greenpeace Foundation war.

Ende 2007 änderte die Organisation den Namen in „MY Steve Irwin“, in Gedanken an den verstorbenen australischen Umweltschützer, der Sea Shepherd eigentlich auf der ersten Operation des Schiffes begleiten wollte. Die Kampagne „ Operation Migaloo“ ging erfolgreich gegen den illegalen Walfang im Südpolarmeer durch die japanische Walfangflotte vor – ein Anliegen, das dem nur kurz vor Beginn der Operationen verstorbenen Steve Irwin schon immer eine Herzensangelegenheit war, da ihn die wundervollen Geschöpfe der Weltmeere schon immer begeistert haben.

Mit 18 Einsätzen hat die Steve Irwin an mehr Kampagnen teilgenommen, als jedes andere Schiff der aktuellen Flotte. Im letzten Jahr wurde das Schiff in den Ruhestand geschickt und wird von nun an in Williamstown (Victoria, Australien) als Museumsschiff ausgestellt. Ob es auch noch anderweitig verwendet werden soll, wird aktuell noch geprüft – z.B. stehen im Gespräch ein Teil des Schiffes als Vegan-Restaurant und als Tattoo Studio zu verwenden.

Mit Bezug auf den Ursprung dieses Schiffes und der wichtigen Rolle bei Sea Shepherd, mussten wir diesem Schiff eine Sonderabfüllung in der Sea Shepherd Serie widmen. Ausgesucht haben wir hierfür passenderweise einen Bunnahabhain von der Insel Islay, der von 2006-2019 in einem 1st Fill Sherry Butt reifte – derselbe Zeitraum, in dem das Schiff für die Sea Shepherd Organisation im Einsatz war. Abgefüllt wurde der Whisky über Signatory Vintage mit 46% Vol.. Insgesamt sind 746 Flaschen dieser limitieren Abfüllung verfügbar – wie immer nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert.

Selbstverständlich geht auch bei dieser Abfüllung wieder ein Teil der Erlöse an die Sea Shepherd Organisation.

Bunnahabhain 2006/2019 – Steve Irwin Edition

Signatory Vintage



13 Jahre

Dest. 26.06.2006

Abgef. 29.08.2019

Gereift im 1st Fill Sherry Butt

Fassnr. 2132

746 Flaschen

46,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Ohne Zusätze